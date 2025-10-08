Piden declarar la emergencia sanitaria por extraño brote de fiebre hemorrágica en Barinas

Presunto brote de fiebre hemorrágica enciende las alarmas en comunidades rurales del estado Barinas, el pasado 6 de octubre, vecinos de la localidad Madre Vieja se declararon en cuarentena ante la presencia de al menos tres posibles casos.

VEA TAMBIÉN Científicos concluyen que nuevo mosquito identificado en Venezuela sería potencial transmisor de la malaria o

Señalan que desde el 2022 la enfermedad ha provocado varios fallecimientos en la comunidad, no obstante, denuncian que a pesar de haber solicitado una investigación ante las autoridades, no han obtenido respuestas.

Elsy Farías, asumió la condición de vocera de la comunidad, declaró ante Noticias de Barinas que es urgente la acción de las autoridades para frenar la enfermedad que asegura está "matando a la población", por lo que piden declarar emergencia sanitaria en la entidad.

Detalló que actualmente la docente Candelsria Rivas y dos alumnas se encuentran infectadas, sin embargo, los primeros análisis de laboratorio arrojan resultados negativos de fiebre hemorrágica.

"Se encuentran contaminadas, presentan fiebre, y la desesperante situación los ha llevado a declararse en cuarentena en las escuelas Mauricio Rivas y Limoncito".

VEA TAMBIÉN Venezuela solicitará carnet de vacunación contra la fiebre amarilla en los pasos fronterizos o

La Fiebre Hemorrágica Venezolana (FHV) es una enfermedad infecciosa severa transmitida por roedores que afecta principalmente a la población rural de los estados Barinas y Portuguesa.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza y garganta, debilidad, náuseas, vómitos, convulsiones y hemorragias.

Según las autoridades sanitarias, la transmisión se da por contacto directo o inhalación de las heces y excrementos del roedor infectado.