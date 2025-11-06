Plataforma confirma sobrevuelo en la costa venezolana de dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

La plataforma especializada Flightradar24 confirmó este jueves por medio de un post en su cuenta oficial de X que dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) por sus siglas en inglés, sobrevolaron la costa venezolana.

"Encabezando nuestra lista de vuelos más rastreados se encuentran ahora dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. orbitando frente a la costa de Venezuela", publicó el servicio móvil que rastrea y muestra vuelos en tiempo real en un mapa interactivo.

La publicación fue acompañada de una imagen que muestra el registro del recorrido de las dos aeronaves, con una trayectoria que bordeó la costa de Venezuela desde Punto Fijo, pasando por Coro, Puerto Cabello e incluso Maiquetía.

El reporte fue revelado por esa plataforma a la 1:18 p.m. hora del este y la línea de vuelo se aprecia desde antes de Aruba y Cuazao, previo a marcarse un leve regreso en dirección hacia el norte en el Caribe.

VEA TAMBIÉN Trump se pronunció sobre informaciones que apuntaban a que un bombardero B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela este jueves o

Este nuevo reporte se da dos semanas después de que el presidente Donald Trump negara la presencia de un bombardero B-1B frente a la costa de Venezuela, luego de que otras plataformas especializadas confirmaran la presencia.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el venezolano Nicolás Maduro.

A esa flota se va a sumar un portaaviones USS Gerald R. Ford mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hace constantes reportes de ataques a presuntas 'narcolanchas' en aguas del Caribe y en el Pacífico Oriental.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 15 embarcaciones y ha ejecutado a más de 60 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

El secretario de Estado Estadounidense, Marco Rubio, compareció este miércoles ante el congreso por dichos ataques. Los funcionarios se reunieron durante aproximadamente una hora con el llamado Grupo de los 12, que son líderes republicanos y demócratas del Congreso y altos miembros de los comités de seguridad nacional.