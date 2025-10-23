NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump se pronunció sobre informaciones que apuntaban a que un bombardero B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela este jueves

octubre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Avión de combate estadounidense - Fotos AFP
Donald Trump/ Avión de combate estadounidense - Fotos AFP
La negativa de Trump se dio frente a lo reportado por portales como el sitio web de seguimiento Flightradar24, que mostró un B-1B volando hacia la costa venezolana.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este jueves a los periodistas en la Casa Blanca que es "falso" que más temprano al menos un bombardero estadounidense B-1B sobrevolara el Caribe frente a la costa de Venezuela, de acuerdo con lo que habían mostrado plataformas de datos de seguimiento de vuelos.

Varios medios aseguraban, citando a las fuentes especializadas, que se trataba de la segunda demostración de fuerza por parte de aeronaves estadounidenses en una semana.

o

Y es que la teoría sobre un nuevo supuesto vuelo del bombardero se genera en plena agresiva campaña militar de Estados Unidos contra presuntos traficantes de drogas en la región, con al menos nueve ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico y un saldo de cerca de 40 muertos.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron un B-1B volando hacia la costa venezolana el jueves por la tarde antes de dar la vuelta y dirigirse hacia el norte, tras lo cual desapareció de la vista.

Al ser preguntado en un evento en la Casa Blanca sobre si Estados Unidos había enviado B-1Bs cerca de Venezuela, Trump respondió que era "falso". Aunque añadió que Estados Unidos "no está contento con Venezuela por muchas razones".

o

Trump también se expresó con vivas críticas contra Colombia y México, que consideró países bajo control del narcotráfico. El republicano reiteró sus dichos contra el presidente Gustavo Petro, al que calificó de "matón" y "mal tipo".

En otro momento el mandatario fue preguntado sobre si creía que el fentanilo, que es la droga que causa más víctimas en Estados Unidos, pasaba por Venezuela desde China, a lo que respondió afirmativamente, sin dar más detalles.

Hace una semana bombarderos B-52 con base en Estados Unidos volaron ante la costa de Venezuela durante varias horas.

El ejército estadounidense describió esa misión como una demostración del compromiso de Washington "de disuadir proactivamente las amenazas de los adversarios, mejorar el entrenamiento de las tripulaciones y garantizar la preparación de la fuerza global necesaria para responder a cualquier contingencia o desafío".

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra furtivos, buques y tropas especiales, pero aún no ha presentado pruebas de que sus objetivos, ocho lanchas y un submarino, estuvieran traficando drogas.

Las tensiones regionales, mientras tanto, se han intensificado como resultado de la campaña de seguridad nacional de la administración Trump, quien la calificó de un "rotundo éxito" este mismo jueves.

El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al que Washington asegura lidera la organización terrorista del Cartel de los Soles.

o

Maduro aseguró el miércoles que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses en la nueva de una serie de amenazas por parte del régimen ante la ofensiva militar originada desde la Casa Blanca.

Temas relacionados:

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Aviones de combate

Lucha contra las drogas

Aeronave

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Roma para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela
Liberación de presos políticos en Nicaragua

Piden en Roma por una canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles sin presos políticos en Venezuela

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Crisis EE. UU. - Colombia

Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Independiente del Valle eliminó al Once Caldas de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras perder por penaltis ante Independiente del Valle

Protestas en Roma para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela
Liberación de presos políticos en Nicaragua

Piden en Roma por una canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles sin presos políticos en Venezuela

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Crisis EE. UU. - Colombia

Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Padrino López
Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro denuncia la detección de "aviones de combate" de EE.UU. cerca de Venezuela

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Ranking

Un colombiano aparece en la lista de los mejores jugadores del siglo XXI, según prestigiosa revista deportiva

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda