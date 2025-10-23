Trump se pronunció sobre informaciones que apuntaban a que un bombardero B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela este jueves

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este jueves a los periodistas en la Casa Blanca que es "falso" que más temprano al menos un bombardero estadounidense B-1B sobrevolara el Caribe frente a la costa de Venezuela, de acuerdo con lo que habían mostrado plataformas de datos de seguimiento de vuelos.

Varios medios aseguraban, citando a las fuentes especializadas, que se trataba de la segunda demostración de fuerza por parte de aeronaves estadounidenses en una semana.

Y es que la teoría sobre un nuevo supuesto vuelo del bombardero se genera en plena agresiva campaña militar de Estados Unidos contra presuntos traficantes de drogas en la región, con al menos nueve ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico y un saldo de cerca de 40 muertos.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron un B-1B volando hacia la costa venezolana el jueves por la tarde antes de dar la vuelta y dirigirse hacia el norte, tras lo cual desapareció de la vista.

Al ser preguntado en un evento en la Casa Blanca sobre si Estados Unidos había enviado B-1Bs cerca de Venezuela, Trump respondió que era "falso". Aunque añadió que Estados Unidos "no está contento con Venezuela por muchas razones".

Trump también se expresó con vivas críticas contra Colombia y México, que consideró países bajo control del narcotráfico. El republicano reiteró sus dichos contra el presidente Gustavo Petro, al que calificó de "matón" y "mal tipo".

En otro momento el mandatario fue preguntado sobre si creía que el fentanilo, que es la droga que causa más víctimas en Estados Unidos, pasaba por Venezuela desde China, a lo que respondió afirmativamente, sin dar más detalles.

Hace una semana bombarderos B-52 con base en Estados Unidos volaron ante la costa de Venezuela durante varias horas.

El ejército estadounidense describió esa misión como una demostración del compromiso de Washington "de disuadir proactivamente las amenazas de los adversarios, mejorar el entrenamiento de las tripulaciones y garantizar la preparación de la fuerza global necesaria para responder a cualquier contingencia o desafío".

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra furtivos, buques y tropas especiales, pero aún no ha presentado pruebas de que sus objetivos, ocho lanchas y un submarino, estuvieran traficando drogas.

Las tensiones regionales, mientras tanto, se han intensificado como resultado de la campaña de seguridad nacional de la administración Trump, quien la calificó de un "rotundo éxito" este mismo jueves.

El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al que Washington asegura lidera la organización terrorista del Cartel de los Soles.

VEA TAMBIÉN Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental o

Maduro aseguró el miércoles que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses en la nueva de una serie de amenazas por parte del régimen ante la ofensiva militar originada desde la Casa Blanca.