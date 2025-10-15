Plataforma de tráfico aéreo registra sobrevuelo de bombarderos estadounidenses B-52 muy cerca de Venezuela

La plataforma de tráfico aéreo Flight Radar registró este miércoles el sobrevuelo de dos aviones bombarderos estadounidenses B-52 muy cerca de Venezuela.

Según la popular aplicación, dos de estos poderosos bombarderos vuelan juntos frente a las costas venezolanas, identificados como el Bunny01 y el Bunny02. Al cierre de este artículo, sobre las 12:00 del mediodía hora del este, los aviones continuaban sobrevolando la zona en círculos.

Las imágenes se conocen en medio del despliegue de buques de guerra en el Caribe como parte de operaciones antinarcóticos de Estados Unidos, lo que Caracas considera una amenaza directa a su soberanía.

En respuesta al despliegue militar estadounidense, el régimen de Nicolás Maduro ha adelantado múltiples ejercicios militares en Venezuela, el más reciente esta madrugada con la militarización de Caracas y Miranda.

El llamado Operativo Independencia 200 se ha desplegado de manera interdiaria en dos o tres estados, como respuesta a la presencia militar de Estados Unidos para combatir el Cartel de los Soles, del que Trump responsabiliza a Maduro.

Por su parte, el comandante Comando Sur de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos, organismo militar que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, Alvin Holsey, visitó la isla caribeña de Antigua y Barbuda, en medio del amplio despliegue militar contra el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela.

El almirante Holsey se reunió con el primer ministro Gastón Browne en la isla de Antigua, ubicada estratégicamente en el punto donde se unen el Atlántico y el Caribe.

"El comandante Almirante Alvin Holsey tuvo el honor de reunirse con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browne, para hablar sobre la seguridad en el Caribe y la profundización de la alianza bilateral de defensa entre ambas naciones", escribió el SOUTHCOM en sus redes sociales.

Asimismo, el Comando Sur agregó que "esta alianza es fundamental para los esfuerzos colectivos de la región por promover la seguridad y la estabilidad en el Caribe. Nuestros esfuerzos por fortalecer las alianzas en el Caribe son vitales para combatir las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes ilícitos que amenazan a la región y a nuestro territorio".

En paralelo a la visita, Browne, afirmó este martes que su país no albergará activos militares de Estados Unidos, pese a que otras naciones caribeñas han expresado su apoyo al Gobierno Trump.

"Antigua y Barbuda no tiene ningún interés en albergar activos militares de ningún país. Somos amigos de todos y enemigos de nadie", dijo el primer ministro.