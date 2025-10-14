NTN24
Caribe

Comandante del Comando Sur de EE. UU. se reunió con el primer ministro de la isla de Antigua y Barbuda en medio del despliegue militar en el Caribe

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Además de Antigua, el almirante visitará Granada, donde el miércoles mantendrá un encuentro con el primer ministro granadino, Dickon Mitchell.

En las últimas horas el comandante Comando Sur de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos, organismo militar que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, Alvin Holsey, visitó la isla caribeña de Antigua y Barbuda, en medio del amplio despliegue militar contra el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela.

El almirante Holsey se reunió con el primer ministro Gastón Browne en la isla de Antigua, ubicada estratégicamente en el punto donde se unen el Atlántico y el Caribe.

"El comandante Almirante Alvin Holsey tuvo el honor de reunirse con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browne, para hablar sobre la seguridad en el Caribe y la profundización de la alianza bilateral de defensa entre ambas naciones", escribió el SOUTHCOM en sus redes sociales.

Asimismo, el Comando Sur agregó que "esta alianza es fundamental para los esfuerzos colectivos de la región por promover la seguridad y la estabilidad en el Caribe. Nuestros esfuerzos por fortalecer las alianzas en el Caribe son vitales para combatir las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes ilícitos que amenazan a la región y a nuestro territorio".

En paralelo a la visita, Browne, afirmó este martes que su país no albergará activos militares de Estados Unidos, pese que a otras naciones caribeñas han expresado su apoyo al Gobierno Trump.

"Antigua y Barbuda no tiene ningún interés en albergar activos militares de ningún país. Somos amigos de todos y enemigos de nadie", dijo el primer ministro.

"Estamos muy contentos de no tener bases militares ni activos de ninguna potencia extranjera", añadió en declaraciones a la prensa.

Esto ocurre después de que el Gobierno de Granada confirmara que recibió una solicitud de Estados Unidos albergar radares y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop.

La isla de Granada, a poco más de 150 kilómetros de distancia de la costa venezolana, sería un punto estratégico para las Fuerzas Armadas de EE. UU.

