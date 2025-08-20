NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Gobierno de Estados Unidos

¿Podrá la flota de Estados Unidos en el Caribe atacar botes, submarinos o aeronaves de Venezuela?

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Eric Rojo, coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

Estados Unidos continúa su política de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el peligroso Cartel de los Soles, organización designada como "terrorista" por el mismo Gobierno Trump.

En las últimas horas fueron desplegados en el sur del mar Caribe varios buques de guerra estadounidenses como parte de la orden del presidente Donald Trump para hacerle frente a los grupos narcotraficantes.

Aunque no ha habido ningún tipo de acción por parte de Estados Unidos o Venezuela, el mundo tiene los ojos sobre las aguas del país caribeño ante una posible escalada de las tensiones.

Mientras tanto, el régimen madurista asegura que en su país no hay ninguna actividad ilícita relacionada al narcotráfico y amenazan con responder a Estados Unidos con un supuesto despliegue de millones de milicianos.

¿Podrá la flota de Estados Unidos en el Caribe interceptar embarcaciones y atacar submarinos o aeronaves? ¿Habrá una acción bélica real por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en contra de Maduro?

