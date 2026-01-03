Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Este sábado 3 de enero en horas de la madrugada, el presidente colombiano Gustavo Petro, denunció un ataque "con misiles" en Caracas, Venezuela.

Esto, luego de que se dieran a conocer videos en los que se evidencian explosiones en la capital de la nación caribeña.

"Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela", escribió el mandatario colombiano, cercano a Maduro, en la red X.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”, continuó.

“El gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos (...)”.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, complementó.

Asimismo, el ejecutivo colombiano compartió en la misma plataforma digital, un balance de la situación.



Mientras Petro asegura que Caracas está siendo bombardeada, la dictadura venezolana habla de "gravísima agresión militar".