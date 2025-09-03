Políticas de uno de los países más grandes del mundo son comparadas con las de Trump por buscar deportación de no ciudadanos a terceros países

Se espera que Australia apruebe el jueves una ley que facilite la deportación de no ciudadanos a terceros países, reavivando las críticas de grupos de derechos humanos que sostienen que estaba "abandonando" a los refugiados en pequeños estados insulares y generando comparaciones con las políticas de Trump.

Mientras Estados Unidos busca naciones insulares del Pacífico dispuestas a aceptar a ciudadanos no deportados, Australia firmó el viernes pasado un acuerdo con Nauru, país de Oceanía, para reasentar a cientos de personas a las que se les han negado visas de refugiados debido a condenas penales.

La nueva ley propuesta elimina la equidad procesal cuando Australia deporta a un extranjero a un tercer país y está diseñada para limitar las apelaciones judiciales, según el gobierno.

Se espera entonces su aprobación en el Parlamento australiano, después de que el Partido Liberal, de la oposición, manifestara su apoyo a la medida.

Australia pagará un anticipo de 400 millones de dólares australianos (261,78 millones de dólares) para establecer un fondo de dotación para el programa de reasentamiento, más 70 millones de dólares australianos (45,81 millones de dólares) al año en costos, dijo el presidente de Nauru, David Adeang, en un discurso sobre el presupuesto el viernes pasado.

Dos tercios de los ingresos de Nauru el año pasado, o 200 millones de dólares australianos (129,96 millones de dólares), provinieron de albergar un centro de procesamiento financiado por Australia para solicitantes de asilo.

Nauru, que tiene una población de 12.000 habitantes y una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados, depende de la ayuda extranjera y tiene hasta 2025 como fecha límite para devolver a Taiwán 43 millones de dólares australianos (27,94 millones de dólares) después de cambiar sus relaciones diplomáticas a Pekín, según documentos presupuestarios.

En virtud de una política vigente desde hace una década para desalentar el tráfico ilícito de personas, Australia envía a los solicitantes de asilo que llegan por mar a centros de detención en alta mar para que se evalúen sus solicitudes de refugio, negándoles las visas australianas, una práctica que ha sido criticada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El nuevo plan de reasentamiento de Nauru cubrirá a un grupo diferente, cuyas visas fueron canceladas por Australia porque cumplieron sentencias de prisión o se les negaron visas por razones de carácter y no pueden regresar a países como Irán, Myanmar e Irak debido al riesgo de persecución.

En 2023, el Tribunal Superior de Australia dictaminó que la detención indefinida de inmigrantes era ilegal, lo que provocó que alrededor de 350 no ciudadanos fueran liberados en la comunidad y un tercio de ellos estuviera sujeto a monitoreo electrónico.

La presidenta del Consejo Jurídico de Australia, Juliana Warner, señaló el miércoles que la ley de deportación era "preocupante" porque podría poner en riesgo a quienes son enviados a Nauru de no recibir la atención médica necesaria.

Warner además denunció que la legislación está siendo aprobada apresuradamente en el Parlamento sin un escrutinio público adecuado.

Varios legisladores independientes dijeron que les preocupaba que la medida pudiera aplicarse más ampliamente que las 350 publicadas por la decisión del Tribunal Superior, con hasta 80.000 personas en la comunidad sin visa.

El ministro del Interior, Tony Burke, se negó a hacer comentarios sobre la cifra de 80.000 y dijo que el cambio de ley es necesario para mantener la integridad del sistema migratorio.

"La medida fue absolutamente típica de Trump", expresó Jana Favero, subdirectora ejecutiva del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo.

La legisladora independiente Monique Ryan manifestó al Parlamento que le preocupaba que individuos apátridas y refugiados que nunca habían sido condenados por un delito fueran enviados al exterior sin una supervisión adecuada y que Australia estaba "utilizando una pequeña nación insular como vertedero".