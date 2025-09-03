NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Migración

Políticas de uno de los países más grandes del mundo son comparadas con las de Trump por buscar deportación de no ciudadanos a terceros países

septiembre 3, 2025
Por: Agencia Reuters
Presidente Donald Trump - Foto EFE
Presidente Donald Trump - Foto EFE
La ley, propuesta por el gobierno de la nación, fue apoyada por el partido de oposición.

Se espera que Australia apruebe el jueves una ley que facilite la deportación de no ciudadanos a terceros países, reavivando las críticas de grupos de derechos humanos que sostienen que estaba "abandonando" a los refugiados en pequeños estados insulares y generando comparaciones con las políticas de Trump.

Mientras Estados Unidos busca naciones insulares del Pacífico dispuestas a aceptar a ciudadanos no deportados, Australia firmó el viernes pasado un acuerdo con Nauru, país de Oceanía, para reasentar a cientos de personas a las que se les han negado visas de refugiados debido a condenas penales.

o

La nueva ley propuesta elimina la equidad procesal cuando Australia deporta a un extranjero a un tercer país y está diseñada para limitar las apelaciones judiciales, según el gobierno.

Se espera entonces su aprobación en el Parlamento australiano, después de que el Partido Liberal, de la oposición, manifestara su apoyo a la medida.

Australia pagará un anticipo de 400 millones de dólares australianos (261,78 millones de dólares) para establecer un fondo de dotación para el programa de reasentamiento, más 70 millones de dólares australianos (45,81 millones de dólares) al año en costos, dijo el presidente de Nauru, David Adeang, en un discurso sobre el presupuesto el viernes pasado.

Dos tercios de los ingresos de Nauru el año pasado, o 200 millones de dólares australianos (129,96 millones de dólares), provinieron de albergar un centro de procesamiento financiado por Australia para solicitantes de asilo.

o

Nauru, que tiene una población de 12.000 habitantes y una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados, depende de la ayuda extranjera y tiene hasta 2025 como fecha límite para devolver a Taiwán 43 millones de dólares australianos (27,94 millones de dólares) después de cambiar sus relaciones diplomáticas a Pekín, según documentos presupuestarios.

En virtud de una política vigente desde hace una década para desalentar el tráfico ilícito de personas, Australia envía a los solicitantes de asilo que llegan por mar a centros de detención en alta mar para que se evalúen sus solicitudes de refugio, negándoles las visas australianas, una práctica que ha sido criticada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El nuevo plan de reasentamiento de Nauru cubrirá a un grupo diferente, cuyas visas fueron canceladas por Australia porque cumplieron sentencias de prisión o se les negaron visas por razones de carácter y no pueden regresar a países como Irán, Myanmar e Irak debido al riesgo de persecución.

En 2023, el Tribunal Superior de Australia dictaminó que la detención indefinida de inmigrantes era ilegal, lo que provocó que alrededor de 350 no ciudadanos fueran liberados en la comunidad y un tercio de ellos estuviera sujeto a monitoreo electrónico.

La presidenta del Consejo Jurídico de Australia, Juliana Warner, señaló el miércoles que la ley de deportación era "preocupante" porque podría poner en riesgo a quienes son enviados a Nauru de no recibir la atención médica necesaria.

Warner además denunció que la legislación está siendo aprobada apresuradamente en el Parlamento sin un escrutinio público adecuado.

Varios legisladores independientes dijeron que les preocupaba que la medida pudiera aplicarse más ampliamente que las 350 publicadas por la decisión del Tribunal Superior, con hasta 80.000 personas en la comunidad sin visa.

El ministro del Interior, Tony Burke, se negó a hacer comentarios sobre la cifra de 80.000 y dijo que el cambio de ley es necesario para mantener la integridad del sistema migratorio.

"La medida fue absolutamente típica de Trump", expresó Jana Favero, subdirectora ejecutiva del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo.

o

La legisladora independiente Monique Ryan manifestó al Parlamento que le preocupaba que individuos apátridas y refugiados que nunca habían sido condenados por un delito fueran enviados al exterior sin una supervisión adecuada y que Australia estaba "utilizando una pequeña nación insular como vertedero".

Temas relacionados:

Migración

Australia

Políticas

Administración Trump

Inmigración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Policía de Ecuador
Terrorismo

Policía de Ecuador incautó un significativo cargamento de material explosivo que iba a ser usado para "actos terroristas" en Colombia

Migrantes - AFP
Inmigrantes

País de Latinoamérica negocia con Estados Unidos para recibir a 300 refugiados cada año

Muere el número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, sospechosos del atentado a Miguel Uribe / FOTO: EFE
Colombia

MinDefensa confirmó la muerte del número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, los sospechosos del atentado contra Miguel Uribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI - Foto EFE
Nasa

Revelan la preocupante razón por la que la NASA aplazó el regreso de cuatro astronautas que permanecieron cinco meses en el espacio

Foto: Policía de Ecuador
Terrorismo

Policía de Ecuador incautó un significativo cargamento de material explosivo que iba a ser usado para "actos terroristas" en Colombia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (AFP)
Gobierno de México

¿Cuál es el balance de los primeros 11 meses de la administración de Claudia Sheinbaum?

Hinchas de la Vinotinto / Secuencia de un gol del venezolano David Martínez / DT Fernando Batista - Fotos: EFE / Instagram
Eliminatorias Sudamericanas

"Si Bocha le da chance, este chamo nos mete en el Mundial": gol con sprint desde media cancha de esta joya venezolana ilusiona a hinchas de la Vinotinto

Claves para superar las adversidades y perseguir los sueños - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Experta habla de las claves para superar las adversidades y perseguir los sueños con un balance entre las "ideas" y la "lógica"

Los gatos pueden llegar a padecer deterioro cognitivo similar al de los humanos - Fotos referencia: Canva
Estudio

Estudio revela que los gatos pueden llegar a padecer deterioro cognitivo similar al de los humanos

Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, expresidentes de Colombia - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Uribe cuestiona a Juan Manuel Santos por su asistencia al homenaje póstumo de Miguel Uribe Turbay: "No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano