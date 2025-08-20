Paraguay se sumaría a Estados Unidos y Ecuador en designación del Cartel de los Soles de Maduro como grupo terrorista

Paraguay se sumaría, en las próximas horas, a Estados Unidos y Ecuador en la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista, según informaron altas fuentes de Asunción al medio Infobae.

El medio precisa que la decisión fue adoptada por el Senado y que sólo resta la firma del decreto por parte del presidente Santiago Peña.

Ecuador, cabe recordar, declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista el pasado jueves en sintonía con la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos en días pasados.

A través del decreto Ejecutivo No. 93, el jefe de Estado ecuatoriano dispuso la nueva normativa sobre el grupo criminal que es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

“El mandatario dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado al denominado ‘Cartel de los Soles’ por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, dice el comunicado de presidencia.

Cabe resaltar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestro país, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al cártel en su plan criminal de narcotráfico hasta Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos tras esta designación ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe, según Reuters en límites del mar de Venezuela, para luchar contra organizaciones terroristas.