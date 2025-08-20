NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Cartel de Los Soles

Paraguay se sumaría a Estados Unidos y Ecuador en designación del Cartel de los Soles de Maduro como grupo terrorista

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
La revelación fue hecha por el medio Infobae que aseguró que la decisión fue aprobada por el Senado y que solo falta la firma del presidente Santiago Peña.

Paraguay se sumaría, en las próximas horas, a Estados Unidos y Ecuador en la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista, según informaron altas fuentes de Asunción al medio Infobae.

El medio precisa que la decisión fue adoptada por el Senado y que sólo resta la firma del decreto por parte del presidente Santiago Peña.

o

Ecuador, cabe recordar, declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista el pasado jueves en sintonía con la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos en días pasados.

A través del decreto Ejecutivo No. 93, el jefe de Estado ecuatoriano dispuso la nueva normativa sobre el grupo criminal que es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

“El mandatario dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado al denominado ‘Cartel de los Soles’ por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, dice el comunicado de presidencia.

Cabe resaltar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestro país, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al cártel en su plan criminal de narcotráfico hasta Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

o

Estados Unidos tras esta designación ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe, según Reuters en límites del mar de Venezuela, para luchar contra organizaciones terroristas.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Paraguay

Santiago Peña

Régimen de Maduro

Presidente de Ecuador

Presidente de Paraguay

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Hospital infantil - Foto Canva
Ecuador

Consternación en Ecuador por la misteriosa muerte de 12 bebés en un hospital público de Guayaquil

Martha Lía Grajales - AFP
Presos políticos en Venezuela

Detenida el viernes, imputada el lunes y excarcelada el martes: el procesamiento exprés a Martha Lía Grajales

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Represión en Venezuela

Un año de las elecciones presidenciales en Venezuela: Persiste la violación sistemática de DD.HH.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Hospital infantil - Foto Canva
Ecuador

Consternación en Ecuador por la misteriosa muerte de 12 bebés en un hospital público de Guayaquil

Martha Lía Grajales - AFP
Presos políticos en Venezuela

Detenida el viernes, imputada el lunes y excarcelada el martes: el procesamiento exprés a Martha Lía Grajales

Luis Díaz en rueda de prensa y en un entrenamiento junto a Palhinha y sus otros compañeros - Fotos AFP
Luis Díaz

¿Y ahora cómo hará para comunicarse? Jugador que había sido el traductor de Luis Díaz en el Bayern podría ser fichado a otro grande europeo

Sofía Vergara - EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara regresa al quirófano para someterse a importante cirugía: “Ronda 2”

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Shakira encabezará importante festival en Nueva York: "Es un honor para mí"

Ralf Schumacher | Foto: EFE
Fórmula 1

Escudería de la Fórmula 1 vetó a Ralf Schumacher por un comentario contra uno de los pilotos del equipo

Hulk Hogan - EFE
Lucha

Revelan la verdadera causa de muerte del luchador Hulk Hogan

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano