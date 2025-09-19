¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

El pasado martes, el Senado de la República de Colombia aprobó la proposición que "declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas".

En total, 33 congresistas votaron a favor de la determinación mientras que otros 20 votos fueron negativos, algunos de ellos pertenecientes al Pacto Histórico.

Con esta decisión conjunta el senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, quien no ha optado esta línea ha sido el presidente Gustavo Petro, uno de los principales aliados de Nicolás Maduro y su régimen.

El mandatario, blanco de críticas por su silencio ante las denuncias de Estados Unidos sobre Maduro y la crisis que ha provocado en su país, se ha puesto en contra de la escalada de tensión suscitada por el Gobierno Trump.

Análisis del tema en Club de Prensa Colombia de NTN24 con las periodistas María Fernanda Correa y Lina María Sandoval.