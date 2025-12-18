¿Por qué Gustavo Petro invitó a María Corina Machado a Colombia?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su opinión ante las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien asegura que Venezuela le quitó derechos petroleros a Estados Unidos y los quiere de vuelta.

El mandatario colombiano afirmó que en "América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional", por lo que además extendió una invitación a la Nobel de Paz, María Corina Machado para que exponga sus argumentos.

"Invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la Paz del Caribe y no de invasiones", expresó.

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, Petro insiste en que debe prevalecer el diálogo y evitar una guerra.

"EEUU y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

El pasado 14 de diciembre Machado manifestó su apoyo a la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, durante una entrevista a la cadena estadounidense CBS.

"Apoyo totalmente la estrategia del presidente (de Estados Unidos Donald) Trump", declaró en respuesta a una pregunta sobre eventuales nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a su país.

"Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración", añadió, calificando a Trump de "paladín de la libertad" para las Américas.

Cuando se le preguntó si apoyaba una posible intervención militar estadounidense para derrocar al chavismo, respondió: "Agradecería que se aumentara la presión para que Maduro entienda que debe irse, que ha llegado su hora".

Tras afirmar que desconocía cualquier posible plan estadounidense, enfatizó que no se trataba de un cambio de régimen convencional, dado que ya se habían celebrado elecciones en Venezuela, que reclama ganó el candidato opositor Edmundo González Urrutia.