NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Gustavo Petro

¿Por qué Gustavo Petro invitó a María Corina Machado a Colombia?

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia y María Corina Machado, Nobel de Paz / Composición fotos: AFP y EFE
En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, Petro insiste en que debe prevalecer el diálogo.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su opinión ante las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien asegura que Venezuela le quitó derechos petroleros a Estados Unidos y los quiere de vuelta.

El mandatario colombiano afirmó que en "América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional", por lo que además extendió una invitación a la Nobel de Paz, María Corina Machado para que exponga sus argumentos.

"Invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la Paz del Caribe y no de invasiones", expresó.

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, Petro insiste en que debe prevalecer el diálogo y evitar una guerra.

"EEUU y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

El pasado 14 de diciembre Machado manifestó su apoyo a la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, durante una entrevista a la cadena estadounidense CBS.

"Apoyo totalmente la estrategia del presidente (de Estados Unidos Donald) Trump", declaró en respuesta a una pregunta sobre eventuales nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a su país.

"Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración", añadió, calificando a Trump de "paladín de la libertad" para las Américas.

Cuando se le preguntó si apoyaba una posible intervención militar estadounidense para derrocar al chavismo, respondió: "Agradecería que se aumentara la presión para que Maduro entienda que debe irse, que ha llegado su hora".

Tras afirmar que desconocía cualquier posible plan estadounidense, enfatizó que no se trataba de un cambio de régimen convencional, dado que ya se habían celebrado elecciones en Venezuela, que reclama ganó el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

María Corina Machado

Despliegue militar de Estados Unidos

Sanciones contra Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
Elecciones en Honduras

“La democracia se defiende cuidando cada voto”: María Corina Machado envía mensaje a Honduras en vísperas de elecciones presidenciales

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Candidato a la Presidencia de Honduras, 'Tito' Asfura / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Honduras

Candidato 'Tito' Asfura agradece a Donald Trump su apoyo en presidenciales de Honduras

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
Elecciones en Honduras

“La democracia se defiende cuidando cada voto”: María Corina Machado envía mensaje a Honduras en vísperas de elecciones presidenciales

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Corte Penal Internacional
CPI

La CPI sigue recabando información sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Recién nacidos - Canva
Salud

Votan en EE. UU. a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos

Museo Pelé | Foto: AFP
Pelé

Un legado que busca ser heredado: padre de Neymar anuncia la compra de la marca de Pelé

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre