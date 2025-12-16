El francés Dembélé ganó el premio The Best de la FIFA y en el equipo ideal del año solo fue incluido un sudamericano que no es argentino ni brasileño

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé y la centrocampista española Aitana Bonmatí ganaron este martes los trofeos a mejores futbolistas en la ceremonia The Best de la FIFA en Doha.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa de la historia del PSG.

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

La entrega del galardón se celebró la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Catar.

Por su parte, Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, se llevó el trofeo The Best en la rama femenina por tercera ocasión consecutiva.

Lo consiguió meses después de haber añadido a su vitrina también su tercer Balón de Oro al hilo, pese a haber perdido la final de Liga de Campeones y de la Eurocopa.

"Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré", declaró Bonmatí en la web de la FIFA.

En la categoría de entrenadores, el técnico español del PSG, Luis Enrique, recibió el galardón, imponiéndose sin sorpresa a otros candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, o el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.

El equipo ideal masculino, entre tanto, contó con la presencia de un solo sudamericano: el defensor ecuatoriano que milita en el PSG, Willian Pacho.

Este es el equipo ideal de la FIFA para 2025:

Arquero: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Defensores: Achraf Hakimi (Marruecos), Willian Pacho (Ecuador), Virgil van Dijk (Países Bajos), Nuno Mendes (Portugal)

Mediocampistas: Cole Palmer (Inglaterra), Vitinha (Portugal), Pedri (España), Jude Bellingham (nglaterra)

Delanteros: Ousmane Dembele (Francia) Lamine Yamal (España)