Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Hito histórico: subastaron por 16,76 millones de dólares los últimos centavos estadounidenses en California

diciembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Centavos estadounidenses | Foto: AFP
El centavo, que fue introducido en Estados Unidos en 1783, duró generación siendo parte de la economía y cultura del país.

Aunque para muchos los centavos estadounidenses ya no tendrían ningún tipo de valor, para los coleccionistas este no parece ser el caso.

Así lo confirmó la histórica subasta que se dio en las últimas horas y en donde se vendieron 323 juegos de monedas estadounidenses.

Un hecho sin precedentes en la historia numismática es como se puede describir la subasta en la que se recaudó un total de 16,76 millones de dólares, en California.

Stack’s Bowers Galleries, el subastador y distribuidor de monedas raras más antiguo de Estados Unidos, ofreció 232 juegos de tres monedas distintas.

Las tres monedas puestas a la venta fueron: un centavo de 2025 acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia, un centavo de 2025-D de la Casa de la Moneda de Denver y un centavo de oro de 24 quilates de la Casa de la Moneda de Filadelfia.

El lote final 232 se subastó por un valor de 800.000 dólares, en las que el comprador también adquirió los tres troqueles que acuñaron esos centavos de Lincoln.

La subasta fue ha hecho historia, ya que según el director de numismática americana de Stack’s Bowers Galleries, John Kraljevich, nunca había visto algo de esa magnitud.

El experto le comentó a The Associated Press que: “He estado asistiendo a subastas de monedas durante 40 años y puedo decirles que nunca había visto nada igual, porque nunca ha habido nada igual”.

Por su parte, el presidente de la compañía de subastas, Brian Kendrella, afirmó: “Capturaron la imaginación del público como pocas monedas raras que hemos manejado”.

Según a lo explicado por Stack’s Bowers Galleries la cantidad de juegos de monedas subastadas correspondieron a los años en que los centavos hicieron parte de la economía estadounidense.

Sin embargo, tras el anuncio por parte de la administración Trump del fin de su producción en noviembre, se ha convertido en una reliquia histórica.

El fin de su producción se debió, de acuerdo con The Associated Press, a que el costo de su fabricación superaba su valor nominal.

Lo que hizo que la Casa de la Moneda de Estados Unidos enfrentara pérdidas significativas de más de 85,3 millones de dólares en el año fiscal 2024.

Es por esto por lo que Trump afirmó en una publicación en Truth Social que: “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos”.

“¡Es un desperdicio! He ordenado a mi secretario del Tesoro que deje de producir nuevos centavos. Eliminemos el desperdicio del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea un centavo a la vez”, aseveró el mandatario.

