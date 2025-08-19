NTN24
"Por una patineta mataron a Enrique Medina": indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad - Foto de referencia Canva
La víctima fue atacada mientras se dirigía a su vivienda en la capital colombiana.

Un hombre de 59 años fue asesinado luego de que le robaran su patineta eléctrica en Bogotá, Colombia, según informó el medio local CityTv.

La víctima, identificada como Enrique Medina, fue atacada mientras se dirigía a su vivienda en el norte de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba en Usaquén cuando fue interceptado por varios delincuentes que le propagaron varias puñaladas y luego huyeron con sus pertenencias.

“Venía en su patineta y al llegar al puente lo atracaron. Creo que alcanza a hacer una llamada. Él fue trasladado al hospital, pero minutos después falleció”, según varios testigos.

Ante la tragedia, familiares y amigos realizaron una velatón en su memoria. Ellos exigen justicia y acciones contundentes de las autoridades.

“Pedimos justicia, no más atracos, no más violencia y pedimos acciones contundentes por parte de las autoridades para dar con el paradero de estos sujetos”, afirmaron en medio de declaraciones a la prensa local.

Además, exigen la revisión de las cámaras de seguridad del sector y que se evalúe la necesidad de más policías en el puente y alrededores.

Medina era un ejecutivo comercial de una entidad financiera y llevaba más de 20 años en su labor.

“Estuvimos comiendo pizza. Él salió en su patineta eléctrica; yo, en mi motocicleta. Lastimosamente, él no llegó a la casa. Cuando llegué a mi hogar, le escribí, pero no me contestó. Al día siguiente nos enteramos de la noticia. En Colombia, la vida tiene que tener valor, más que las cosas materiales. La justicia tiene que hacer algo para que no se vean más estos asesinatos”, Carlos Uribe, amigo de Enrique, tras el hecho.

El suceso ha generado la masiva reacción de la población bogotana que se ha indignado ante el atroz crimen.

“106 con 11 a unos metros de la Universidad Militar, la Escuela Superior de Guerra y en plena zona militarizada. Los criminales perdieron cualquier respeto por la ley y temor hacia la mano dura de nuestra fuerza pública. Por una patineta mataron a Enrique Medina”, lamentó por ejemplo el ciudadano Ariel Ricardo Armel en sus redes sociales.

La concejala de Bogotá Quena Ribadeneira también se pronunció en sus redes. “Lamento profundamente el asesinato de Enrique Medina, trabajador de 59 años, víctima del robo de su patineta eléctrica en Usaquén. La ciudad no necesita más anuncios ni ruedas de prensa, alcalde, necesita resultados. Hoy Bogotá no camina segura”, escribió.

