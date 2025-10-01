Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Este miércoles, el portavoz de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, ironizó sobre el inició de la Navidad en Venezuela, ordenada por el líder del régimen Nicolás Maduro.

“Hoy arranca, señores, la Navidad en Venezuela, así que desearle una muy feliz Navidad al pueblo venezolano", expresó el vocero argentino, iniciando su comentario con un tono aparentemente festivo. Sin embargo, rápidamente su discurso adquirió un cariz más crítico.

El portavoz continuó: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, adelantada por orden del dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad, que efectivamente es lo que necesita el pueblo venezolano”.

Esta declaración pone de manifiesto la postura crítica del gobierno argentino frente al régimen de Maduro.

Sin embargo, también hace referencia a la decisión de Nicolás Maduro de adelantar la navidad para este 1 de octubre.

Algo que hizo el líder del régimen venezolano en un momento de crisis ante la creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe.

Pero no es la primera vez que hace esto, ya que en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

La celebración adelantada de la Navidad en Venezuela ya genera indignación por el espectáculo con fuegos artificiales que se hizo desde El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen de Maduro.

Desde el mayor centro de torturas de América Latina, se encendió un “espectáculo navideño” con fuegos artificiales, todo esto mientras que cientos de presos políticos detenidos por el régimen venezolano siguen siendo aislados y torturados.

La indignación por la pronta celebración y por el espectáculo navideño brindado desde El Helicoide ya se ha expresado desde la comunidad opositora venezolana.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el dirigente político venezolano, Henrique Capriles Radonski, quien aseguró desde su cuenta de X que era un acto lamentable.

“Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos INOCENTES injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos!”, afirmó.

Capriles añadió que esto es “una burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto”.