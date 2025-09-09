Portavoz de la Casa Blanca se refiere al mensaje de Trump con el "ya verás" dirigido a Venezuela: "El régimen es ilegítimo"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió este martes en una declaración a los medios al “ya verás” que pronunció Trump cuando le preguntaron sobre Venezuela en las últimas horas.

“Creo que sería muy imprudente de mi parte anticipar lo que el presidente quiso decir desde este podio. Pero creo desde el corazón que lo el presidente estaba diciendo y lo que esta administración cree es que el régimen en Venezuela es ilegítimo”, mencionó.

Leavitt aseveró que es inaceptable “para este presidente y esta administración traficar drogas ilegales y mortales en los Estados Unidos de América”.

“Y por eso es que el presidente y esta administración tomó enérgicas acciones contra un barco y 11 narcoterroristas en aguas internacionales como todos ustedes vieron. Envía un duro mensaje contra traficante de todo el mundo. El presidente no lo tolerará”, indicó.

Para la portavoz ”la cantidad de drogas en ese barco representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber sido asesinados por todo ese veneno mortal”. “No permitiremos que ese veneno mortal entre a nuestro país”, mencionó.

El presidente Donald Trump, en una respuesta a los medios al ser cuestionado sobre si está considerando ataques militares contra carteles de droga dentro de Venezuela, sostuvo el escueto “ya verás”.

El pronunciamiento se dio en medio del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe y después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelo "altamente provocativo", el jueves pasado, de aviones de combate sobre un buque de guerra de la Armada estadounidense.

También se da días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela. La acción causó la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.