NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca se refiere al mensaje de Trump con el "ya verás" dirigido a Venezuela: "El régimen es ilegítimo"

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Leavitt aseveró que es inaceptable “para este presidente y esta administración traficar drogas ilegales y mortales en los Estados Unidos de América”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió este martes en una declaración a los medios al “ya verás” que pronunció Trump cuando le preguntaron sobre Venezuela en las últimas horas.

“Creo que sería muy imprudente de mi parte anticipar lo que el presidente quiso decir desde este podio. Pero creo desde el corazón que lo el presidente estaba diciendo y lo que esta administración cree es que el régimen en Venezuela es ilegítimo”, mencionó.

o

Leavitt aseveró que es inaceptable “para este presidente y esta administración traficar drogas ilegales y mortales en los Estados Unidos de América”.

“Y por eso es que el presidente y esta administración tomó enérgicas acciones contra un barco y 11 narcoterroristas en aguas internacionales como todos ustedes vieron. Envía un duro mensaje contra traficante de todo el mundo. El presidente no lo tolerará”, indicó.

Para la portavoz ”la cantidad de drogas en ese barco representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber sido asesinados por todo ese veneno mortal”. “No permitiremos que ese veneno mortal entre a nuestro país”, mencionó.

El presidente Donald Trump, en una respuesta a los medios al ser cuestionado sobre si está considerando ataques militares contra carteles de droga dentro de Venezuela, sostuvo el escueto “ya verás”.

El pronunciamiento se dio en medio del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe y después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelo "altamente provocativo", el jueves pasado, de aviones de combate sobre un buque de guerra de la Armada estadounidense.

También se da días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela. La acción causó la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

o

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca

Cartel de Los Soles

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Actualidad

Ver más
Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Intentar quemar vivos a dos militares en Colombia / FOTO: Captura de video
Fuerzas Militares

“Esto tiene que ver con el discurso de odio contra las fuerzas armadas”: Coronel tras intento de quemar vivos a militares en Colombia

Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Restricciones

Venezuela no levantará el alerta de viaje a EE.UU. "hasta que cesen las condiciones de represión"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Alicia Machado | Foto: EFE
Alicia Machado

La ex miss universo venezolana Alicia Machado se sinceró y habló sobre dos difíciles momentos de su vida y su relación con Ricardo Arjona: "El casado era él"

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump afirma que volvió a hablar con Putin después de reunirse con Zelenski en la Casa Blanca

El actor británico Terence Stamp-Foto: EFE
Superman

Luto en Hollywood por la muerte de Terence Stamp, famoso por interpretar a uno de los villanos más icónicos de 'Superman'

Intentar quemar vivos a dos militares en Colombia / FOTO: Captura de video
Fuerzas Militares

“Esto tiene que ver con el discurso de odio contra las fuerzas armadas”: Coronel tras intento de quemar vivos a militares en Colombia

Jonas Vingegaard, ciclista profesional (AFP)
Vuelta a España

"Asaltaron el camión y robaron varias bicicletas": reconocido equipo de ciclismo denuncia insólito caso en la Vuelta a España; la pérdida sería millonaria

Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Restricciones

Venezuela no levantará el alerta de viaje a EE.UU. "hasta que cesen las condiciones de represión"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal