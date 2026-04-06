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Lunes, 06 de abril de 2026
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Israel

Ejército israelí detectó misiles lanzados desde Irán: "Estamos listos para interceptar la amenaza"

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía tomada desde la zona de Marjeyoun, muestra estelas de cohetes disparados desde el Líbano hacia Israel - AFP
Fotografía tomada desde la zona de Marjeyoun, muestra estelas de cohetes disparados desde el Líbano hacia Israel - AFP
Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo numerosos ataques contra activos aéreos del régimen de Irán.

El ejército israelí anunció este martes la activación de sus defensas aéreas en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Irán, poco después de haber anunciado una oleada de ataques aéreos contra el régimen de la república islámica.

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"Hace poco detectamos misiles lanzados desde Irán, estamos listos para interceptar la amenaza", informó el ejército israelí en su canal oficial de Telegram.

Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo numerosos ataques contra activos aéreos del régimen de Irán, incluidos aviones y helicópteros, así como infraestructura militar adicional en tres aeropuertos de Teherán.

De acuerdo con los informes, las terminales aéreas involucradas fueron las de Bahram, Mehrabad y Azmayesh. En esas zonas, decenas de cazas israelíes atacaron aeronaves y otras infraestructuras militares.

"El aeropuerto de Mehrabad era utilizado por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y servía como centro neurálgico para el armamento y la financiación de los grupos terroristas afines al régimen en Oriente Medio", precisaron las FDI.

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Según el Ejército israelí, los ataques formaban parte de unos esfuerzos destinados a "debilitar a la Fuerza Aérea iraní y a la fuerza aérea de la Guardia Revolucionaria en los aeropuertos de Teherán".

La Fuerza Aérea dijo en un mensaje en X que se trató de "un ataque generalizado contra los aeropuertos de Teherán", donde se atacó a decenas de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea del régimen.

En la misma plataforma digital se divulgó un video en el que se aprecian algunas tomas de rastreo de las aeronaves desde el aire.

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Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la dictadura iraní.

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