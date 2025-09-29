Precio de visa de Estados Unidos subirá a partir del mes de octubre en Colombia

El proceso de solicitud o renovación de visas para ingresar a Estados Unidos aumentará su costo a partir del mes de octubre de 2025, cuando entrará en vigor un nuevo cargo denominado Visa Integrity Fee (VIF).

El presidente Donald Trump firmó el 4 de julio una ley que incluye una tarifa de integridad de 250 dólares para la mayoría de las visas de no inmigrantes, la cual se sumará a los costos actuales.

Esta nueva tarifa afectará a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y otros visitantes extranjeros.

El incremento se aplicaría a estos tipos de visado: B-1 (negocios), B-2 (turismo), F, J y M (estudiantes), H-B, L y O (trabajadores temporales), P (atletas) y R (religiosos).

Según la información proporcionada por el Departamento de Estado, la nueva tarifa forma parte del "One Big Beautiful Bill", el proyecto fiscal aprobado por Trump. El objetivo declarado es "disuadir los rebasamientos de visado y financiar la seguridad fronteriza".

De esta manera, la visa B1/B2, que cubre tanto negocios como turismo, pasará de costar 185 a 435 dólares. No obstante, la ley establece que la tarifa será de "al menos 250 dólares" o la cifra que determine el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué es un visado?

Es un permiso expedido por un país que autoriza a un ciudadano extranjero a entrar y permanecer en su territorio por un período determinado. Generalmente, es un documento que se adjunta al pasaporte.

Los ciudadanos de varios países sudamericanos, incluido Colombia, deben obtener primero un visado para entrar a Estados Unidos.

Ciertos viajeros internacionales pueden ser elegibles para viajar a los Estados Unidos sin visado si cumplen algunos requisitos.

Además, más de 40 territorios que integran el Programa de Exención de Visa (VWP) pueden ingresar en la nación norteamericana sin visa.