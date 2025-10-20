NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Bolivia

Presidente electo de Bolivia anunció que reanudará las relaciones con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

octubre 20, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Bolivia y Estados Unidos | Foto EFE
Rodrigo Paz, economista de 58 años, ganó el domingo el balotaje presidencial con el 54,5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge `Tuto’ Quiroga.

El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció este lunes que reanudará las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno del izquierdista Evo Morales.

Paz, economista de 58 años, ganó el domingo el balotaje presidencial con el 54,5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge Quiroga, según el cómputo oficial. Asimismo, podrá ejercer su cargo desde el 8 de noviembre.

Desde la campaña electoral prometió que reinsertaría al país sudamericano en el ámbito internacional. Bolivia hoy tiene como principales aliados a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia.

"En el caso puntual de Estados Unidos (...), esa relación se va a retomar", aseguró Paz en su primera conferencia de prensa tras su triunfo.

En 2008, Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, con la acusación de que apoyaba una conspiración de derecha para escindir Bolivia. También retiró del país a las agencias estadounidenses antidrogas (DEA) y de cooperación internacional (USAID).

Washington negó los cargos y echó de manera recíproca al embajador boliviano. Desde entonces no ha habido enlaces diplomáticos entre Bolivia y Estados Unidos.

"Hemos estado dialogando especialmente con el gobierno de Estados Unidos. Creo que esto es muy importante", agregó Paz este lunes.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, comentó el domingo que "después de dos décadas de una mala administración, la elección de Paz representa una oportunidad de transformación para ambas naciones”.

