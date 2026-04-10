Colombia responde a Ecuador con aranceles del 100%: "Hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos"

Colombia elevó este viernes al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador, en respuesta a la misma medida adoptada por Quito, informó el Ministerio de Comercio.

"Desde el gobierno del presidente Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos", declaró la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, citada en un comunicado de la cartera con el anuncio de la medida.

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo, una medida que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "monstruosidad", en medio de una crisis diplomática entre los dos países vecinos.

El miércoles, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que Petro calificó de "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

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El alza de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

Los nuevos aranceles del 100% son "una monstruosidad", dijo el mandatario Petro en la red social X.

Además planteó la posibilidad de que Colombia se retire de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un mecanismo de integración también conocido como Pacto Andino que completan Perú, Bolivia y Ecuador.

La decisión del gobierno de Daniel Noboa "significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí", agregó Petro, que considera necesario que la diplomacia de su país apunte a unirse al Mercosur, un bloque comercial sudamericano del cual Colombia aún no es miembro pleno, sino solo Estado asociado.