“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla de paz en Nueva York, en Colombia los territorios siguen cayendo bajo control criminal.

La brecha entre su narrativa internacional y la cruda realidad nacional crece de forma alarmante con recientes casos de violencia armada, atentados y actos hostiles por parte de grupos armados y guerrilleros en todo el país.

En paralelo, Petro libra una pugna en contra del Gobierno de Estados Unidos, al que criticó y condenó por haber retirado su visa, precisamente por el acto público que llevó a cabo en la urbe norteamericana y desde donde instó a los militares de dicho país a "desobedecer" al presidente Trump.

Mientras tanto, opositores y líderes de varios sectores políticos han reaccionado en rechazo a la posición de Petro y recuerdan que la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia representa 53 billones de dólares al año.

El análisis en La Noche de NTN24 con Daniel Palacios, exministro de Interior y precandidato presidencial, y Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia.

El primero en pronunciarse fue el exministro de Interior, Palacios, quien lamentó la conducta del mandatario y aseguró que no conoce otro caso en el que un mandatario haya llamado en otro país a la desobediencia militar.

“Yo no conozco un antecedente, lo repito, no conozco un antecedente, donde un jefe de Estado o un presidente de ningún país haya viajado a Suiza o a los Estados Unidos para en la calle pedir que los soldados de ese país no le obedezcan a su presidente”, dijo.

Según Palacios, “la conducta de Petro vulnera todas las reglas de la diplomacia y hablar de dignidad con un presidente indigno, que también lo hace hoy la cancillería, pues es también de chiste”.

“Claramente lo que ha hecho el presidente Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”, agregó.

Por su parte, el ex viceministro de Justicia aseguró que "Petro se está radicalizando".

Asimismo, añadió que, "Petro no es líder de nada por fuera de Colombia, de absolutamente nada. Ni siquiera es líder de la izquierda latinoamericana, ese liderazgo lo tiene dominado Lula en Brasil que es mucho más inteligente, mucho mejor preparado, tiene más experiencia y es mucho más hábil que Petro, que es sumamente torpe".

Sobre algunas de las declaraciones de Petro sobre Gaza, tema principal de su controversial discurso callejero en Nueva York, Nieto Loaiza dijo que el mandatario, "además de torpe, es vago y perezoso"

"Cuando él dice que podría ser parte de aquel ejército de voluntarios que quiere crear para ir a combatir a Gaza yo creo que uno tiene que cogerse la panza con las dos manos y saber que jamás va a ocurrir. A Petro no le da para eso", señaló.

Por otra parte, el exfuncionario aseveró que las polémicas palabras de Petro serían un intento de conseguir votos para las próximas elecciones presidenciales, sin embargo, mencionó que no le funcionará.

"Petro cree que la radicalización y el intentar mover el nacionalismo puede jalarle unos votos a una izquierda claramente debilitada para las próximas elecciones. Pero yo creo que hay que ponerlo en su lugar. Petro es un vago, Petro es un tipo indisciplinado, Petro no tiene el coraje para hacer las cosas que quiere o que dice que haría Petro, dice mucho y hace muy poco, por no decir que nada", sentenció.