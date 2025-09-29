NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

septiembre 29, 2025
Por: La Noche
Programa: La Noche
El análisis en La Noche de NTN24 con Daniel Palacios, exministro de Interior y precandidato presidencial, y Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia.

Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla de paz en Nueva York, en Colombia los territorios siguen cayendo bajo control criminal.

La brecha entre su narrativa internacional y la cruda realidad nacional crece de forma alarmante con recientes casos de violencia armada, atentados y actos hostiles por parte de grupos armados y guerrilleros en todo el país.

En paralelo, Petro libra una pugna en contra del Gobierno de Estados Unidos, al que criticó y condenó por haber retirado su visa, precisamente por el acto público que llevó a cabo en la urbe norteamericana y desde donde instó a los militares de dicho país a "desobedecer" al presidente Trump.

o

Mientras tanto, opositores y líderes de varios sectores políticos han reaccionado en rechazo a la posición de Petro y recuerdan que la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia representa 53 billones de dólares al año.

El análisis en La Noche de NTN24 con Daniel Palacios, exministro de Interior y precandidato presidencial, y Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia.

El primero en pronunciarse fue el exministro de Interior, Palacios, quien lamentó la conducta del mandatario y aseguró que no conoce otro caso en el que un mandatario haya llamado en otro país a la desobediencia militar.

“Yo no conozco un antecedente, lo repito, no conozco un antecedente, donde un jefe de Estado o un presidente de ningún país haya viajado a Suiza o a los Estados Unidos para en la calle pedir que los soldados de ese país no le obedezcan a su presidente”, dijo.

Según Palacios, “la conducta de Petro vulnera todas las reglas de la diplomacia y hablar de dignidad con un presidente indigno, que también lo hace hoy la cancillería, pues es también de chiste”.

“Claramente lo que ha hecho el presidente Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”, agregó.

Por su parte, el ex viceministro de Justicia aseguró que "Petro se está radicalizando".

Asimismo, añadió que, "Petro no es líder de nada por fuera de Colombia, de absolutamente nada. Ni siquiera es líder de la izquierda latinoamericana, ese liderazgo lo tiene dominado Lula en Brasil que es mucho más inteligente, mucho mejor preparado, tiene más experiencia y es mucho más hábil que Petro, que es sumamente torpe".

o

Sobre algunas de las declaraciones de Petro sobre Gaza, tema principal de su controversial discurso callejero en Nueva York, Nieto Loaiza dijo que el mandatario, "además de torpe, es vago y perezoso"

"Cuando él dice que podría ser parte de aquel ejército de voluntarios que quiere crear para ir a combatir a Gaza yo creo que uno tiene que cogerse la panza con las dos manos y saber que jamás va a ocurrir. A Petro no le da para eso", señaló.

Por otra parte, el exfuncionario aseveró que las polémicas palabras de Petro serían un intento de conseguir votos para las próximas elecciones presidenciales, sin embargo, mencionó que no le funcionará.

"Petro cree que la radicalización y el intentar mover el nacionalismo puede jalarle unos votos a una izquierda claramente debilitada para las próximas elecciones. Pero yo creo que hay que ponerlo en su lugar. Petro es un vago, Petro es un tipo indisciplinado, Petro no tiene el coraje para hacer las cosas que quiere o que dice que haría Petro, dice mucho y hace muy poco, por no decir que nada", sentenció.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Donald Trump

Violencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Guyana, Irfaan Ali (AFP)
Guyana

Guyana denuncia que una patrulla con material electoral fue atacada en el río Cuyuní desde la costa venezolana

Evacuaciones tras sismo en Afganistán. (AFP)
Afganistán

Más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos dejó un sismo de magnitud 6 a solo ocho kilómetros de profundidad en Afganistán

Gobierno de Boris Johnson en el ojo del huracán tras nuevas renuncias en el gabinete
Boris Johnson

The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Guyana, Irfaan Ali (AFP)
Guyana

Guyana denuncia que una patrulla con material electoral fue atacada en el río Cuyuní desde la costa venezolana

Evacuaciones tras sismo en Afganistán. (AFP)
Afganistán

Más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos dejó un sismo de magnitud 6 a solo ocho kilómetros de profundidad en Afganistán

Gobierno de Boris Johnson en el ojo del huracán tras nuevas renuncias en el gabinete
Boris Johnson

The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

Miguel Terceros de Bolivia (i) disputa el balón con Fabricio Bruno de Brasil: (Foto: EFE)
Eliminatorias mundialistas

Difunden reveladores audios de revisión del VAR que otorgó el penalti con el que Bolivia venció a Brasil y se clasificó al repechaje para el Mundial 2026

Diosdado Cabello

Cabello dice que "la buena calidad" de las viviendas del gobierno impidieron daños tras los sismos

Daniel Romero, sindicalista detenido
Presos políticos

Sindicalista detenido por Maduro habría intentado quitarse la vida en El Rodeo I

Prácticas militares de Maduro - AFP
Estado de excepción

Maduro firmó el decreto de "estado de conmoción" exterior en respuesta a EE.UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda