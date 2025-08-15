Alfredo Saade deja de ser el jefe de gabinete del presidente Petro para ser embajador en Brasil; solo duró 51 días en el cargo

Este viernes 15 de agosto se conoció la salida de Alfredo Saade, el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, de su cargo 51 días después de haberlo asumido.

El ‘pastor’ Saade fue nombrado el pasado 25 de junio como jefe de despacho del gobierno y ahora, mes y medio después, se conoce su salida, al parecer, según la Revista Semana, por las diferentes salidas en falso que tenía en temas coyunturales.

Saade deja su cargo, pero no quedó desempleado, pues horas después de ser notificado, se supo que ahora será el embajador de Colombia en Brasil, en reemplazo de Guillermo Rivera, quien presentó su renuncia el pasado 31 de julio al parecer por motivos electorales.

En el poco tiempo que duró como jefe de despacho, el ‘pastor’ provocó diferentes controversias como la de insistir en una reelección de Gustavo Petro pese a que la Constitución lo prohíbe o la comparación del atentado a Miguel Uribe con “montar bicicleta” porque ambas tienen riesgos.

Además, Saade lideró el cambio de expedición de pasaporte en el país, lo que le generó un desencuentro con la entonces canciller Laura Sarabia, debido a las varias desautorizaciones que el ‘pastor’ le hizo a la funcionaria y que terminó con su renuncia.

A raíz de este problema, la Procuraduría le abrió una investigación a ambos y al excanciller Luis Gilberto Murillo por presuntas irregularidades en el proceso.

“En el caso de Saade, presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”, informó la Procuraduría.

El cargo de jefe de Gabinete que deja Alfredo Saade sería asumido por José Raúl Moreno, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, según medios locales.