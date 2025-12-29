NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

Presidente Trump dice que Estados Unidos dio un duro golpe a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Trump dijo esto en una entrevista poco difundida en el podcast del empresario John Catsimatidis.

En una entrevista que ha pasado desapercibida, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el viernes pasado 26 de diciembre una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

o

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

Sin embargo, las palabras de Trump no han tenido mucha difusión mediática ni confirmación por parte de organismos o cuentas gubernamentales que suelen verificar los pronunciamientos del mandatario.

Tampoco se han pronunciado el Departamento de Guerra o el Comando Sur de los Estados Unidos, cuyas comunicaciones han sido muy activas sobre las acciones en el marco de la Operación Lanza del Sur en el Caribe sur y el Pacífico oriental.

Por ahora es poco lo que se sabe con certeza sobre cómo y dónde fue la operación informada por Donald Trump, solo que habría ocurrido el 24 de diciembre aproximadamente.

o

El diario The New York Times, que también informa este lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, cita a funcionarios estadounidenses que afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue eliminada, pero no dieron más detalles.

Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha insistido recurrentemente en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico por tierra, en un momento además en el que cada vez es más fuerte el despliegue de las fuerzas armadas de su país en el mar Caribe.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", ha dicho Trump en varias oportunidades.

También ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y ha enviado duras advertencias a los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos. Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos".

Trump también ha sido muy contundente en sus mensajes a Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece US$50 millones de recompensa, asegurando que lo más inteligente que puede hacer es abandonar el poder en Venezuela.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente de su parte hacerlo", mencionó Trump el pasado 22 de diciembre.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, añadió entonces el titular de la Casa Blanca.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Donald Trump

Estados Unidos

Ataque

CIA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Laura Álvarez, diputada mexicana
Persecución

"La voz del futuro se está callando": diputada mexicana sobre presunta persecución política en México

Guerra en Ucrania (AFP)
Guerra en Ucrania

"Por supuesto": Rusia se pronuncia sobre comentario de Trump sobre posible acuerdo para terminar la guerra en Ucrania

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Laura Álvarez, diputada mexicana
Persecución

"La voz del futuro se está callando": diputada mexicana sobre presunta persecución política en México

Guerra en Ucrania (AFP)
Guerra en Ucrania

"Por supuesto": Rusia se pronuncia sobre comentario de Trump sobre posible acuerdo para terminar la guerra en Ucrania

Trionda - Foto EFE/ Dinero - Foto de referencia Canva
FIFA

FIFA anuncia nuevo nivel de precios para los partidos del Mundial luego de haber recibido fuertes críticas de los aficionados

Llamarada solar | Foto NASA
Nasa

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imagen de una potente llamarada solar

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Claiudia Sheinbaum y María Corina Machado / FOTO: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

La desatinada declaración de Claudia Sheinbaum sobre el premio Nobel de Paz de María Corina Machado y Venezuela

Partido de béisbol / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: Pexles / X
LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP: Tigres vuelve a la cima, Magallanes respira y Caracas pende de un hilo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre