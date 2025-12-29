Presidente Trump dice que Estados Unidos dio un duro golpe a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

En una entrevista que ha pasado desapercibida, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el viernes pasado 26 de diciembre una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

Sin embargo, las palabras de Trump no han tenido mucha difusión mediática ni confirmación por parte de organismos o cuentas gubernamentales que suelen verificar los pronunciamientos del mandatario.

Tampoco se han pronunciado el Departamento de Guerra o el Comando Sur de los Estados Unidos, cuyas comunicaciones han sido muy activas sobre las acciones en el marco de la Operación Lanza del Sur en el Caribe sur y el Pacífico oriental.

Por ahora es poco lo que se sabe con certeza sobre cómo y dónde fue la operación informada por Donald Trump, solo que habría ocurrido el 24 de diciembre aproximadamente.

VEA TAMBIÉN Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados" o

El diario The New York Times, que también informa este lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, cita a funcionarios estadounidenses que afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue eliminada, pero no dieron más detalles.

Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha insistido recurrentemente en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico por tierra, en un momento además en el que cada vez es más fuerte el despliegue de las fuerzas armadas de su país en el mar Caribe.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", ha dicho Trump en varias oportunidades.

También ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y ha enviado duras advertencias a los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos. Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos".

Trump también ha sido muy contundente en sus mensajes a Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece US$50 millones de recompensa, asegurando que lo más inteligente que puede hacer es abandonar el poder en Venezuela.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente de su parte hacerlo", mencionó Trump el pasado 22 de diciembre.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, añadió entonces el titular de la Casa Blanca.