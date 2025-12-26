NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Estados Unidos y Maduro

“No creo que haya invasión total a Venezuela, pero Washington si está buscando un cambio”: exfuncionario del departamento de Estado de EE. UU.

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
El experto aseguró que se están sosteniendo conversaciones de alto nivel en la capital estadounidense para lograr derrocar al régimen de Maduro.

NTN24 habló con Jared Bell, exfuncionario del departamento de Estado de Estados Unidos, quien ofreció detalles sobre la sistemática persecución que enfrentan los cristianos en Nigeria y también se refirió a la presión de Estados Unidos al régimen de Venezuela.

Bell, actual profesor de la universidad de Nueva York, advirtió que la comunidad cristiana nigeriana es víctima de una persecución brutal que incluye asesinatos, desplazamientos forzados y el despojo de sus tierras, en medio de una grave crisis de violencia e impunidad.

o

“Lo que vemos en Nigeria es que el presidente ha pasado a la acción basado en sus preocupaciones, expresó su preocupación por el trato que sufren los cristianos nigerianos, el país sufre violencia religiosa, para cualquiera que siga la situación, los cristianos han sido asesinados no solo por una cuestión de fe, sino también por el control de tierras”, aseveró.

El exfuncionario del departamento de Estado también dijo que en Washington se están llevando a cabo conversaciones políticas de alto nivel sobre un posible cambio en Venezuela, aseguró que están contemplando todos los escenarios posibles para el día que Nicolás Maduro deje el poder y que esta transición puede ocurrir sin necesidad de una invasión militar terrestre.

“No creo que la administración sea capaz de llevar a cabo una invasión total a Venezuela, no creo que esto vaya a suceder, pero Washington si está buscando un cambio de régimen, la otra cara de la moneda es preguntarnos qué pasa cuando haya un cambio, así que creo que esa es una gran pregunta y por lo que he leído recientemente, la administración Trump ha iniciado conversaciones para saber qué hacer en ese momento”, apuntó.

o

Jorge Gómez, oficial de la armada en la reserva, ex miembro del servicio de inteligencia de España y presidente de la empresa de inteligencia privada High Strategies Intelligence, habló también en NTN24 sobre los ataques de Estados Unidos al Estado Islámico en Nigeria.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Avión en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: AFP
Vuelos internacionales

IATA insta a Venezuela reconsiderar revocación de permisos de seis aerolíneas internacionales

Presos políticos en Venezuela

Son adultos mayores y respetados sindicalistas los nuevos secuestrados del régimen de Maduro

Cecot en El Salvador - Foto EFE
El Salvador

Bukele defiende mega prisión a la que son deportados migrantes de EE.UU. y rechaza críticas por presunto abuso a los derechos humanos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk en la Revista Time - Foto AFP
Elon Musk

Revista Time decide quiénes son los personajes del año en inusual grupo en el que aparece Elon Musk

Lionel Messi y su familia (AFP)
Lionel Messi

"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

Avión en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: AFP
Vuelos internacionales

IATA insta a Venezuela reconsiderar revocación de permisos de seis aerolíneas internacionales

Antonio Rüdiger, futbolista alemán - Foto: EFE
Real Madrid

"¿No tienes educación?": estrella del Real Madrid se mostró enfurecido con fanático menor de edad que le pidió un autógrafo

Presos políticos en Venezuela

Son adultos mayores y respetados sindicalistas los nuevos secuestrados del régimen de Maduro

Cecot en El Salvador - Foto EFE
El Salvador

Bukele defiende mega prisión a la que son deportados migrantes de EE.UU. y rechaza críticas por presunto abuso a los derechos humanos

Alias Calarcá - AFP
Colombia

Suspenden en Colombia a general y jefe de inteligencia en medio de investigaciones sobre presuntos nexos con disidencias de las Farc

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre