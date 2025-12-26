“No creo que haya invasión total a Venezuela, pero Washington si está buscando un cambio”: exfuncionario del departamento de Estado de EE. UU.

NTN24 habló con Jared Bell, exfuncionario del departamento de Estado de Estados Unidos, quien ofreció detalles sobre la sistemática persecución que enfrentan los cristianos en Nigeria y también se refirió a la presión de Estados Unidos al régimen de Venezuela.

Bell, actual profesor de la universidad de Nueva York, advirtió que la comunidad cristiana nigeriana es víctima de una persecución brutal que incluye asesinatos, desplazamientos forzados y el despojo de sus tierras, en medio de una grave crisis de violencia e impunidad.

“Lo que vemos en Nigeria es que el presidente ha pasado a la acción basado en sus preocupaciones, expresó su preocupación por el trato que sufren los cristianos nigerianos, el país sufre violencia religiosa, para cualquiera que siga la situación, los cristianos han sido asesinados no solo por una cuestión de fe, sino también por el control de tierras”, aseveró.

El exfuncionario del departamento de Estado también dijo que en Washington se están llevando a cabo conversaciones políticas de alto nivel sobre un posible cambio en Venezuela, aseguró que están contemplando todos los escenarios posibles para el día que Nicolás Maduro deje el poder y que esta transición puede ocurrir sin necesidad de una invasión militar terrestre.

“No creo que la administración sea capaz de llevar a cabo una invasión total a Venezuela, no creo que esto vaya a suceder, pero Washington si está buscando un cambio de régimen, la otra cara de la moneda es preguntarnos qué pasa cuando haya un cambio, así que creo que esa es una gran pregunta y por lo que he leído recientemente, la administración Trump ha iniciado conversaciones para saber qué hacer en ese momento”, apuntó.

Jorge Gómez, oficial de la armada en la reserva, ex miembro del servicio de inteligencia de España y presidente de la empresa de inteligencia privada High Strategies Intelligence, habló también en NTN24 sobre los ataques de Estados Unidos al Estado Islámico en Nigeria.