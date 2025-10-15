NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Orlando Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá; María Puerta, integrante de la Red de Politólogas, y José Carrasquero, profesor ciencias políticas, analizaron en NTN24 la postura de las fuerzas militares del régimen y de Estados Unidos, así como el descontento de los ciudadanos venezolanos.

La presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada, pues Estados Unidos intensifica cada vez más sus operaciones en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es encabezado por el mismo Maduro.

Entretanto, hay quienes consideran que en el fondo parece consolidarse una estrategia política y simbólica: mantener a Maduro acorralado, sin legitimidad internacional y con un margen de maniobra cada vez más limitado.

o

En ese contexto, la figura de María Corina Machado —con reconocimiento internacional y respaldo político de sectores democráticos— añade una narrativa de transición inevitable que refuerza el planteamiento de que el tiempo de Maduro en el poder se agota.

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá y abogado de derechos humanos; María Isabel Puerta, académica e integrante de la Red de Politólogas, y José Vicente Carrasquero, profesor ciencias políticas en el Miami Dade College, hablaron sobre este tema en el programa Ángulo de NTN24.

"Estamos en presencia de algo realmente nuevo, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo. (…) Es una escalada muy selectiva, muy particular, que tiene tintes militares, pero también policiales, que va a la saga de la captura y a la saga no de un cambio de régimen como se ha dicho, sino de simplemente de tratar de acabar con un Estado criminal", expresó Viera.

o

El exembajador se adhirió a lo expuesto por María Corina Machado en su discursos para indicar que el régimen venezolano a lo interno practica el "terrorismo de Estado" con un sistema de represión, mientras a lo externo se realizan unas operaciones que exigen revisar una soberanía que no se maneja en primer lugar dentro del país.

La académica Puerta, por su parte, consideró que Maduro ha logrado "sobrevivir" en el poder con falta de legitimidad gracias a las alianzas que forjó no solo con países como Rusia y China, sino con otras naciones como Turquía, que "ayudan a Maduro a evitar las sanciones", lo que lo han consolidado de manera autoritaria en el régimen.

"Sin embargo yo creo que lo que va a determinar que Maduro continúe en el poder va a ser justamente la salud y la estabilidad de la alianza psico-militar del régimen madurista", expresó Puerta, quien aseveró no tener clara la transición de un régimen político autoritario hacia la democracia, pues los militares no han manifestado abiertamente si quieren dejar el poder.

Carrasquero, en tanto, aseguró que si algo tiene una relevancia importante en Venezuela en este momento es la incertidumbre. "Es un evento que indudablemente está causando ciertas reacciones internas, no solamente del madurismo, sino también de una sociedad civil que comienza a organizarse".

o

Para el profesor de ciencias políticas dicha incertidumbre genera ciertas variables como las dudas desde la parte militar hacia el régimen y el descontento de la población venezolana "que mayoritariamente está en contra del régimen de Maduro" por lo que es incierto conocer "qué va a ocurrir después" en lo que llamó "una operación policial de gran escala" como estrategia de defensa estadounidense.

