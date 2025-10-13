"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Con el más reciente estudio de DC internacional, realizado entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, con 1.003 encuestados en toda Venezuela y un margen de error de 2,95%, se pudo analizar que los venezolanos enviaron un mensaje claro.

Ellos, que viven la crisis en carne propia, son los testigos directos del accionar del régimen de Nicolás Maduro, conocen las zonas donde opera el poder, las irregularidades en las instituciones y los nombres detrás de las fortunas inexplicables.

El 86,76% de los venezolanos califica al régimen de maduro como una organización narcoterrorista, una percepción alimentada por años de hechos, inversiones extrañas y vínculos visibles con el narcotráfico. Para la mayoría, el anuncio de Estados Unidos sobre un "narcoestado" en Venezuela no fue una sorpresa, sino la confirmación de lo que ya sabían.

Anibal Urios, politólogo y director de DC consultores, habló sobre este tema en La Tarde de NTN24 y explicó por qué cree que "el sentir de los venezolanos es una transición democrática".

"El sentir no solo de los venezolanos sino de la comunidad latina y de América en su totalidad entienden que" el régimen de Nicolás Maduro "ha llegado a su fin", dijo Urios y agregó que "al no tener la legitimidad del pueblo no se puede tener legitimidad en el poder".

Para Urios ya no existen posibilidades de que el régimen se pueda sostener, por lo que "lo que queda es hacer una transición ordenada para que todo salga de la mejor manera", pese a que el régimen está buscando intentar por otros mecanismos quedarse en el poder, como "apelar al miedo".

"No es menor que Estados Unidos tenga una mirada que no tuvo en el último tiempo distinta sobre Venezuela y que los demás países Latinoamericanos apoyen esa salida", señaló Urios, refiriéndose al valor diferencial que favorece en estas circunstancias al pueblo venezolano.

Los milicianos utilizados para la represión por parte del régimen "quieren que esto se termine", según Urios, que indicó que "falta poco" siempre y cuando el régimen entienda que tiene que dar un paso al costado. "Trump está acorralando al régimen".

"Todavía falta, hay muchos envalentonados a que esto se resuelva rápidamente y otros son un poquito más prudentes, pero la algarabía está en la piel del venezolano", concluyó el director de la empresa que realizó el estudio.