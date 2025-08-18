NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Detenciones arbitrarias

"Pretenden legitimar la censura y criminalizar la opinión": experto sobre el caso de Víctor Ugas, periodista que cumplió un año de detención en Venezuela

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La familia del comunicador denunció varias violaciones al debido proceso.

Por estos días, el periodista venezolano Víctor Ugas cumplió un año de su detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro y se encuentra en el centro penitenciario de Tocorón desde septiembre de 2024.

Desde entonces, su familia ha venido denunciando violaciones al debido proceso, además de han señalado que Ugas se encuentra en malas condiciones de salud y un retardo judicial prolongado luego de ser culpado por los delitos de incitación al odio y lesiones leves.

Para hablar de la situación de este periodista, NTN24 habló con Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, quien brindó un análisis sobre la ola de detenciones que siguen sufriendo los opositores al régimen venezolano.

"Su detención fue producto de una especie de altercado con un generador de contenido, un denominado tiktoker, afecto al partido de gobierno, tenemos entendido", menciona el invitado.

Cárdenas explicó que culpar a este joven de incitación al odio no es algo nuevo, pues considera que "con esa ley se ha pretendido silenciar a los periodistas en Venezuela".

"Nosotros lo hemos denominado un delito comodín porque prácticamente todos los periodistas independientemente de los delitos que se le quieren imputar uno de ellos es incitación al odio, el cual tiene unas penas muy elevadas", añadió.

El experto considera que con esta imputación, el régimen pretende "legitimar la censura y criminalizar la opinión" ante los periodistas que quieren informar algo que resulte incómodo para la narrativa de Maduro.

Para Cárdenas, lo anterior a complicado el juicio de Víctor Ugas, a quien se le cambió la juez en su caso, lo que implica un retraso y una "violación a los derechos humanos".

