"Es tan corrupto que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela": legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno habla de incautaciones de bienes a Maduro

Los congresistas estadounidenses, de origen colombiano, Bernie Moreno y Rubén Gallego, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) en Bogotá.

En dicho evento, los legisladores cuestionaron la relación del Gobierno Petro con el régimen que controla Nicolás Maduro.

Moreno, actual senador de por Ohio y miembro del Partido Republicano, habló frente a las cámaras de NTN24 sobre la incautación de múltiples bienes pertenecientes a Maduro, los cuales suman alrededor de 700 millones de dólares, hechas en los últimos años por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Imagínense ser un líder de un país tan corrupto, que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela”, comentó Moreno.

Recalcó además las recientes declaraciones de Trump en las que aseguraba que usará todos los recursos necesarios para contrarrestar el narcotráfico procedente de América Latina.

“Tenemos un presidente que dijo: ‘no más’, y vamos a usar todas las fuerzas económicas y militares para parar a los narcotraficantes”, mencionó el congresista.

En cuanto a la dictadura enquistada en Venezuela, el pronunciamiento de Moreno fue: “No creo que uno puede vivir mucho siendo narcotraficante, o alguien que está al frente de un ilegítimo gobierno que ayuda a narcotraficantes”.

El pasado jueves en horas de la mañana la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que el gobierno norteamericano había confiscado bienes a Maduro-

En una entrevista con Fox Noticias, la fiscal general de la unión americana señaló que entre las pertenencias incautadas se encuentran "dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias viviendas en Florida, una granja de caballos, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

"Eso es crimen organizado, no es diferente de la mafia, y Maduro y todo lo que se relaciona con sus bienes superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado", sostuvo la funcionaria del gobierno Trump.

El reporte de Bondi sobre la incautación de los bienes del cabecilla del régimen venezolano ocurre luego de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido por el dictador Maduro".