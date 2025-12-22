NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Trinidad y Tobago

Primera ministra de Trinidad y Tobago dijo que el Caricom "no es un socio confiable" por respaldar el "narcogobierno" de Maduro

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago - Foto: EFE
Antigua y Barbuda recordó que Trinidad y Tobago obtuvo más de 1.100 millones de dólares en divisas del Caribe.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, acusó a la Comunidad del Caribe (Caricom), de respaldar a Nicolás Maduro al que calificó de tener en Venezuela un "narco gobierno encabezado por un dictador".

El CARICOM (Comunidad del Caribe) es una organización de integración regional fundada en 1973 para promover la cooperación económica, social y política entre sus miembros caribeños, compuesta por 15 Estados miembros plenos y 6 asociados (principalmente islas y territorios británicos) con sede en Guyana, buscando la unidad y el desarrollo sostenible de la región.

o

Persad-Bissessar dijo que Caricom "no es un socio confiable en este momento" y que "ha perdido el rumbo", señalando que es "una organización que elige menospreciar a nuestro mayor aliado, Estados Unidos" mientras apoya a Venezuela.

La mandataria rechazó lo que considera un alineamiento de Caricom con Maduro y denunció que la narrativa impulsada desde el organismo regional contribuye a la permanencia del chavismo en el poder, en detrimento de la democracia y la seguridad hemisférica.

Persad-Bissessar sostuvo que Trinidad y Tobago no respaldará iniciativas que, bajo el discurso de la "zona de paz", desestimen las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y actividades ilícitas atribuidas al régimen venezolano.

Su par de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, respondió que el grupo es un "socio confiable" en materia económica y de seguridad para los países miembros.

En un comunicado, Browne dijo a Persad-Bissessar que Antigua y Barbuda "respeta el derecho soberano de los miembros de la Caricom a mantener relaciones bilaterales, pero espera el mismo respeto en sus propios compromisos con Estados Unidos".

