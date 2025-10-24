NTN24
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

octubre 24, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
La Cancillería colombiana confirmó esta liberación y señaló dique mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar las siguientes iberaciones.

Las autoridades venezolanas liberaron a 18 colombianos que estaban presos en distintas cárceles del país, informó el viernes la Cancillería colombiana.

Venezuela registra múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos y encarcelamientos políticos tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024.

o

La liberación se logró "tras meses de diálogo y coordinación diplomática", según el ministerio colombiano de Relaciones Exteriores.

Medios locales aseguran que una veintena de colombianos todavía están en distintos centros penitenciarios acusados de supuestos planes de espionaje y conspiración contra el gobierno.

El gobierno del presidente Gustavo Petro no reconoció el triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela.

Ambos países han estrechado lazos ante la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico con mortíferos ataques contra supuestas embarcaciones narco.

Maduro ha dicho que medio centenar de colombianos señalados como "mercenarios" están presos en Venezuela. La diplomacia colombiana pide la liberación de los detenidos que no tengan ninguna imputación o pruebas en su contra.Organizaciones de derechos humanos denuncian a su vez abusos y falta de garantías judiciales de los detenidos en Venezuela.

o

"Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios", señala el boletín.

Al 7 de octubre sumaban unos 845 presos políticos en Venezuela, según el recuento más reciente de Foro Penal.

Muchos de los detenidos son procesados por delitos como "incitación al odio" y "terrorismo" que conllevan penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

