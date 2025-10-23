"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

El exfiscal de Colombia Francisco Barbosa y docente de la Florida International University comparó el proceder del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el de Hugo Chávez luego de que este jueves el Gobierno, mediante Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y Derecho, presentara su nuevo proyecto de Asamblea Nacional Constituyente.

"Esto lo que tiene de fondo no es otra cosa que el planteamiento de la izquierda el próximo año en el país, la izquierda no tiene proyecto político que ofrecerle a Colombia, entonces simplemente lo que hace es utilizar la batalla de la constituyente, ya lo conocen los venezolanos", aseguró el exfiscal.

Barbosa recordó cuando Chávez en el año 1999 ganó las elecciones "con una sola idea: poder cambiar la Constitución de 1958 que estableció el pacto de Punto Fijo y poder jurar sobre la moribunda Constitución del 58 con una nueva. La izquierda va con un propósito, la constituyente", expresó.

El abogado colombiano consideró que al ser este un proyecto político de la izquierda que no se va a hacer próximamente, pero que se está planeando, es importante "advertírselo al país y al mundo" en aras de defender las instituciones.

"Lo que el ministro de Justicia llama como 'bloqueo institucional', es decir, un ataque frontal al mismo Congreso que tiene que aprobar esa ley y que además ataca al Congreso por decir que ha sido inferior y no ha hecho las modificaciones, no es otra cosa que un ataque directo a la democracia", consideró.

Para Barbosa, se trata de "una invitación a destruir el Estado de derecho y básicamente destruir la separación de poderes" con la que se pretende, teniendo una constituyente, "controlar el futuro del país".

El académico comparó las pretensiones de la administración de Petro con lo sucedido en Venezuela cuando perdió 'el chavismo' y le dieron las facultades legislativas al Tribunal Supremo de Venezuela.

"Querrán también la reelección y la no extradición de mafiosos. Entonces nosotros debemos tener los ojos muy claros para saber qué es lo que pasa en Colombia, pero saber muy bien cómo es que se hicieron las cosas en Cuba y en Venezuela para que no nos vayan a hacer las mismas cosas en Colombia", concluyó.