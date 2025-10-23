NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

octubre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El ex fiscal general comparó las pretensiones de la administración del presidente colombiano con lo sucedido en Venezuela bajo el régimen de Hugo Chávez.

El exfiscal de Colombia Francisco Barbosa y docente de la Florida International University comparó el proceder del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el de Hugo Chávez luego de que este jueves el Gobierno, mediante Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y Derecho, presentara su nuevo proyecto de Asamblea Nacional Constituyente.

"Esto lo que tiene de fondo no es otra cosa que el planteamiento de la izquierda el próximo año en el país, la izquierda no tiene proyecto político que ofrecerle a Colombia, entonces simplemente lo que hace es utilizar la batalla de la constituyente, ya lo conocen los venezolanos", aseguró el exfiscal.

o

Barbosa recordó cuando Chávez en el año 1999 ganó las elecciones "con una sola idea: poder cambiar la Constitución de 1958 que estableció el pacto de Punto Fijo y poder jurar sobre la moribunda Constitución del 58 con una nueva. La izquierda va con un propósito, la constituyente", expresó.

El abogado colombiano consideró que al ser este un proyecto político de la izquierda que no se va a hacer próximamente, pero que se está planeando, es importante "advertírselo al país y al mundo" en aras de defender las instituciones.

"Lo que el ministro de Justicia llama como 'bloqueo institucional', es decir, un ataque frontal al mismo Congreso que tiene que aprobar esa ley y que además ataca al Congreso por decir que ha sido inferior y no ha hecho las modificaciones, no es otra cosa que un ataque directo a la democracia", consideró.

o

Para Barbosa, se trata de "una invitación a destruir el Estado de derecho y básicamente destruir la separación de poderes" con la que se pretende, teniendo una constituyente, "controlar el futuro del país".

El académico comparó las pretensiones de la administración de Petro con lo sucedido en Venezuela cuando perdió 'el chavismo' y le dieron las facultades legislativas al Tribunal Supremo de Venezuela.

"Querrán también la reelección y la no extradición de mafiosos. Entonces nosotros debemos tener los ojos muy claros para saber qué es lo que pasa en Colombia, pero saber muy bien cómo es que se hicieron las cosas en Cuba y en Venezuela para que no nos vayan a hacer las mismas cosas en Colombia", concluyó.

Temas relacionados:

Francisco Barbosa

Gustavo Petro

Asamblea Constituyente

Hugo Chávez

Gobierno Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Despliegue militar

Habla la madre de un trinitense que habría muerto en último ataque de Estados Unidos contra "narcolancha" cerca de costas venezolanas

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado pide a las autoridades colombianas investigar atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Despliegue militar

Habla la madre de un trinitense que habría muerto en último ataque de Estados Unidos contra "narcolancha" cerca de costas venezolanas

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones de las ausencias en la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones por las cuales Jhon Córdoba y Jhon Arias no hicieron parte de la convocatoria

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado pide a las autoridades colombianas investigar atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
FIFA

FIFA canceló partido de eliminatorias africanas para el Mundial 2026 por insólita protesta de uno de los equipos

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Emilio Aristizábal | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Víctor Hugo Aristizábal explotó y salió en defensa de su hijo Emilio tras la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20: “la ignorancia es muy atrevida”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda