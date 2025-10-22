¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

El programa Club de Prensa de NTN24 analizó la situación de las drogas ilegales en América Latina tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró durante una entrevista que “la cocaína se está yendo por Manta”, en referencia al puerto ecuatoriano ubicado en la provincia de Manabí.

Las declaraciones de Petro se conocen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lo acusara de ser el líder del narcotráfico que promueve la producción masiva de drogas.

Según Arahí Vega, periodista del diario La Hora, el mandatario colombiano trata de desviar el foco de atención hacia Ecuador, que ha manifestado tener una buena relación con Estados Unidos.

“Gustavo Petro salta y sale con esta acusación, pero no existe un fundamento en cifras que pueda decir o demostrar lo que él ha señalado sobre Ecuador de trasladar el tráfico hacia Manta, como él lo menciona. No por esto no queremos decir que no haya en Ecuador una crisis ligada al narcotráfico”, señaló.

Por su parte, Alfonso Albán, editor del diario Expreso, argumentó que las declaraciones del presidente Petro “no están dentro de la agenda de Ecuador en este momento porque la agenda de Ecuador es otra y es mucho más cercana a extender la mano hacia Estados Unidos”, comentó.

En cuanto a las declaraciones de Trump contra Petro, Arahí Vega añadió que “hay un choque ideológico entre Estados Unidos y Colombia”, lo que “hace que los ojos de Estados Unidos se pongan sobre Colombia con estas declaraciones vehementes contra su presidente”.

Finalmente, Albán señaló que “el presidente Petro lo que está es instalando una idea, sin mayores fundamentos”.