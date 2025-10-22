NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Ecuador

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Arahí Vega, periodista del diario La Hora, y Alfonso Albán, editor del diario Expreso, analizaron durante una entrevista con NTN24 las palabras del mandatario colombiano.

El programa Club de Prensa de NTN24 analizó la situación de las drogas ilegales en América Latina tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró durante una entrevista que “la cocaína se está yendo por Manta”, en referencia al puerto ecuatoriano ubicado en la provincia de Manabí.

Las declaraciones de Petro se conocen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lo acusara de ser el líder del narcotráfico que promueve la producción masiva de drogas.

o

Según Arahí Vega, periodista del diario La Hora, el mandatario colombiano trata de desviar el foco de atención hacia Ecuador, que ha manifestado tener una buena relación con Estados Unidos.

“Gustavo Petro salta y sale con esta acusación, pero no existe un fundamento en cifras que pueda decir o demostrar lo que él ha señalado sobre Ecuador de trasladar el tráfico hacia Manta, como él lo menciona. No por esto no queremos decir que no haya en Ecuador una crisis ligada al narcotráfico”, señaló.

Por su parte, Alfonso Albán, editor del diario Expreso, argumentó que las declaraciones del presidente Petro “no están dentro de la agenda de Ecuador en este momento porque la agenda de Ecuador es otra y es mucho más cercana a extender la mano hacia Estados Unidos”, comentó.

o

En cuanto a las declaraciones de Trump contra Petro, Arahí Vega añadió que “hay un choque ideológico entre Estados Unidos y Colombia”, lo que “hace que los ojos de Estados Unidos se pongan sobre Colombia con estas declaraciones vehementes contra su presidente”.

Finalmente, Albán señaló que “el presidente Petro lo que está es instalando una idea, sin mayores fundamentos”.

Temas relacionados:

Ecuador

Narcotráfico

Gustavo Petro

Drogas

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Actualidad

Ver más
Christopher Landau - Foto EFE
Colombia

Subsecretario de Estado de EE. UU. responde a precandidato presidencial y aliado de Petro que pidió renunciar a su visa

Escuelas de Venezuela - Foto Fedecámaras
canonización

Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Maduro dice que entregó a EE.UU. la conversación del supuesto plan de atentado contra la embajada en Caracas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia en fecha FIFA de octubre - Foto AFP
Selección Colombia

Plataforma especializada filtra imágenes de la chaqueta que los jugadores de la selección Colombia vestirían durante los himnos en el Mundial

Horóscopo del 22 al 28 de septiembre del 2025 - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Económicamente será una semana de sorpresas”: Esto dice el horóscopo del 22 al 28 de septiembre

Christopher Landau - Foto EFE
Colombia

Subsecretario de Estado de EE. UU. responde a precandidato presidencial y aliado de Petro que pidió renunciar a su visa

Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

Escuelas de Venezuela - Foto Fedecámaras
canonización

Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz

Leyenda del Liverpool llenó de elogios al colombiano Daniel Muñoz: “es el mejor lateral derecho de la competencia”

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Maduro dice que entregó a EE.UU. la conversación del supuesto plan de atentado contra la embajada en Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda