Lunes, 06 de octubre de 2025
Lenguaje inclusivo

Polémica por prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador: ¿acierto o desacierto?

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
En Ángulo, el debate sobre lenguaje inclusivo en América Latina.

El Gobierno de Nayib Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador.

Palabras como “niñe”, “todxs” o “alumn@” ya no podrán usarse en clases o materiales educativos.

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, dijo el presidente Bukele.

En Ángulo, el debate sobre lenguaje inclusivo en América Latina.

