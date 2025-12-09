NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Alta representante de la Unión Europea reitera que Maduro es ilegítimo

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea - Foto: AFP
Sin embargo pidió que se respeten las reglas de juego en la lucha antinarcóticos en la región.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, reiteró que Nicolás Maduro carece de legitimidad, y también recalcó que apoya la lucha contra el crimen organizado trasnacional, pero pidió respetar el Derecho Internacional.

"Seguimos defendiendo que Maduro carece de legitimidad", dijo Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo este martes.

También aseguró que en el momento actual "es un completo caos" y las reglas "simplemente no se aplican".

"Nosotros somos los que hemos estado defendiendo las reglas", comentó, y agregó que "todo paso que se dé debe ser acorde con el Derecho Internacional".

Consideró "importante mantener la presencia sobre el terreno" y que la UE está en contacto "con representantes de la oposición y también apoya la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Recordó que en la cumbre del pasado noviembre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) escuchó lo que decían los representantes de todos países, sobre los problemas de la región en materia de drogas.

"Es un problema. Estos son desafíos globales que requieren también soluciones globales, cuando se trata del tráfico de drogas. Las drogas están llegando a países europeos y tienen un gran problema con las bandas que se están realmente apoderando de diferentes países", comentó.

Estados Unidos mantiene en la actualidad un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela y en los últimos meses ha realizado ataques contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de ochenta personas.

