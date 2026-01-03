NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Maduro capturado

Venezuela bajo la lupa de la comunidad internacional: líderes del mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Javier Milei, presidente de Argentina - Fotos: EFE
Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Javier Milei, presidente de Argentina - Fotos: EFE
La detención de Maduro se da tras cinco meses desde que inició el despliegue estadounidense en el Caribe.

Venezuela se encuentra bajo la lupa de la comunidad internacional. Varios han sido los líderes mundiales que se han prenunciado sobre la ofensiva militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

o

Por ejemplo, Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, indicó en la red social X que habló con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y le recordó que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Por su parte, el gobierno español se ofreció como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela.

Mediante un comunicado, el gobierno español manifestó: "hacemos un llamamiento a la desescalada y a la moderación".

o

En cuanto a Suramérica, el mandatario argentino Javier Milei, celebró el arresto de Maduro. “La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó.

En contraparte, líderes cercanos a la dictadura venezolana han rechazado la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Fue en horas de la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

o

El mandatario estadounidense aseguró además que ofrecerá una conferencia de prensa en la que dará detalles de la operación que dio con el arresto de Maduro.

La detención de Maduro se da tras cinco meses desde que inició el despliegue estadounidense en el Caribe.

Temas relacionados:

Maduro capturado

Cae el régimen de Maduro

Despliegue militar

Comunidad internacional

Reacciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Ataque a precandidato peruano
Perú

Perú planteó drástica medida para los candidatos presidenciales en medio de la creciente inseguridad

Melania Trump | Foto: AFP
Melania Trump

Se conocen las primeras imágenes del documental del Melania Trump y su regreso a la Casa Blanca

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque a precandidato peruano
Perú

Perú planteó drástica medida para los candidatos presidenciales en medio de la creciente inseguridad

Melania Trump | Foto: AFP
Melania Trump

Se conocen las primeras imágenes del documental del Melania Trump y su regreso a la Casa Blanca

José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
Chile

Estados Unidos y diferentes líderes políticos reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Ana Margarita Albir
Mujeres

Ana Margarita Albir lidera transformación digital en Colombia desde ADL Digital Lab con talento nacional

Bad Bunny - EFE
Bad Bunny

Le llueven críticas a Bad Bunny por tocar pieza arqueológica en museo de México

Donald Trump - Foto AFP/ EE. UU. en la Luna - Foto Canva de referencia
Luna

Trump emite contundente orden a la NASA con fecha en la que los astronautas deben llegar a la Luna

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre