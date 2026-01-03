Venezuela bajo la lupa de la comunidad internacional: líderes del mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

Venezuela se encuentra bajo la lupa de la comunidad internacional. Varios han sido los líderes mundiales que se han prenunciado sobre la ofensiva militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

VEA TAMBIÉN Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos o

Por ejemplo, Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, indicó en la red social X que habló con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y le recordó que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Por su parte, el gobierno español se ofreció como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela.

Mediante un comunicado, el gobierno español manifestó: "hacemos un llamamiento a la desescalada y a la moderación".

En cuanto a Suramérica, el mandatario argentino Javier Milei, celebró el arresto de Maduro. “La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó.

En contraparte, líderes cercanos a la dictadura venezolana han rechazado la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Fue en horas de la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

VEA TAMBIÉN "Esta madrugada Venezuela ha sido objeto militar del Gobierno de Estados Unidos": Vladimir Padrino López o

El mandatario estadounidense aseguró además que ofrecerá una conferencia de prensa en la que dará detalles de la operación que dio con el arresto de Maduro.

La detención de Maduro se da tras cinco meses desde que inició el despliegue estadounidense en el Caribe.