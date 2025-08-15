NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Cumbre Trump-Putin

Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

agosto 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Los mandatarios se refirieron a la prensa tras su importante reunión en Alaska, lugar que Putin consideró "lógico" para la reunión por la historia compartida.

Luego de la cumbre de este viernes en Alaska entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin, los mandatarios ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron sobre lo dialogado.

Putin, en primer lugar, aseguró que habían tenido "conversaciones constructivas" y le agradeció a Trump, a quien le alegró verle "sano y con vida", la invitación. Además consideró lógico que se reunieran en Alaska, pues representa "una parte de la historia compartida de Rusia y Estados Unidos".

o

El mandatario ruso dijo también que habían llegado a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania", sin especificar aún en qué consiste dicho acuerdo.

"Esperamos que los acuerdos de hoy sirvan como punto de partida para la restauración de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos", expresó Putin.

Trump sostuvo que hablará con la OTAN y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y aclaró que aunque se lograron grandes avances en su encuentro, "aún no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos avanzado algo". "No habrá acuerdo hasta que haya acuerdo".

El estadounidense contó a los medios que se acordaron muchos puntos y quedan "muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muchas posibilidades de llegar a eso. No lo hemos conseguido, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo".

A modo de respuesta hacia Trump durante la conferencia, Putin le dijo en inglés que se reunieran "la próxima vez en Moscú" y reiteró su esperanza en que el "entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania".

"Qué interesante. No sé. Me van a criticar un poco, pero creo que podría suceder. Muchas gracias, Vladimir", respondió Trump a la invitación del mandatario ruso y agregó que le costaría trabajo "convencer a algunos".

Asimismo, Putin elogió la administración de Trump al mencionar que "el conflicto (entre Rusia y Ucrania) no habría sucedido si Trump fuera presidente", estableciendo que no habría atacado Ucrania si hubiese sido el magnate republicano quien habitara la Casa Blanca en 2022.

El presidente ruso consideró que Ucrania y sus aliados europeos no deberían interponerse a la paz, pues espera que "Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores".

Finalmente, la rueda de prensa en Alaska terminó sin que ninguno de los dos mandatarios respondiera a las preguntas de los periodistas.

Aunque los comunicadores apostados en el recinto insistieron, el presidente estadounidense dio un apretón de manos a Putin y dio por concluida la conferencia de prensa.

o

Imágenes tras bambalinas que circulan en redes sociales, por demás, mostraron a los dos mandatarios conversando en privado y con buen ánimo tras el encuentro en Alaska, por lo que se espera un nuevo encuentro que dé continuidad a las negociaciones.

Temas relacionados:

Cumbre Trump-Putin

Cumbre entre Trump y Putin

Estados Unidos y Rusia

Administración Trump

Guerra entre Rusia y Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Megacárcel en El Salvador
El Salvador

“Presumimos que hay más de mil muertos”: ONG denuncia fallecimientos dentro de las cárceles en El Salvador

Accidente de avión en Bangladés. (AFP)
Bangladés

"De repente uno de los aviones de combate se estrelló aquí en el patio": cerca de 20 personas mueren luego de que un caza se desplomara en una escuela

Amenazante presencia de las disidencias de las FARC en Antioquia Foto Colprensa
Frontera entre Colombia y Venezuela

Encuentran los restos de mujer venezolana que llevaba 12 años en poder de la guerrilla colombiana FARC

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Megacárcel en El Salvador
El Salvador

“Presumimos que hay más de mil muertos”: ONG denuncia fallecimientos dentro de las cárceles en El Salvador

Foto de Tomorrowland (EFE)
Tomorrowland

"Estamos listos": Sí habrá Tomorrowland pese al incendio en el escenario principal, la organización anunció a todos los artistas

Accidente de avión en Bangladés. (AFP)
Bangladés

"De repente uno de los aviones de combate se estrelló aquí en el patio": cerca de 20 personas mueren luego de que un caza se desplomara en una escuela

"Las Vegas" una producción de RCN
RCN Total

“Las Vegas”, una serie en la que cuatro mujeres se sumergen en una aventura por no perder su hogar, la puedes revivir en RCN Total si estás fuera de Colombia

Jugador de Pakistán / FOTO: EFE
Fútbol

Estrella sudamericana de los años 90 que dejó huella en la Premier League dirigirá la selección Sub-23 de Pakistán

Amenazante presencia de las disidencias de las FARC en Antioquia Foto Colprensa
Frontera entre Colombia y Venezuela

Encuentran los restos de mujer venezolana que llevaba 12 años en poder de la guerrilla colombiana FARC

Prisioneros de guerra ucranianos | Foto: AFP
Intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania realizaron un intercambio en el que cada país entregó a 84 prisioneros de guerra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano