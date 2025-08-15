Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

Luego de la cumbre de este viernes en Alaska entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin, los mandatarios ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron sobre lo dialogado.

Putin, en primer lugar, aseguró que habían tenido "conversaciones constructivas" y le agradeció a Trump, a quien le alegró verle "sano y con vida", la invitación. Además consideró lógico que se reunieran en Alaska, pues representa "una parte de la historia compartida de Rusia y Estados Unidos".

El mandatario ruso dijo también que habían llegado a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania", sin especificar aún en qué consiste dicho acuerdo.

"Esperamos que los acuerdos de hoy sirvan como punto de partida para la restauración de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos", expresó Putin.

Trump sostuvo que hablará con la OTAN y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y aclaró que aunque se lograron grandes avances en su encuentro, "aún no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos avanzado algo". "No habrá acuerdo hasta que haya acuerdo".

El estadounidense contó a los medios que se acordaron muchos puntos y quedan "muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muchas posibilidades de llegar a eso. No lo hemos conseguido, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo".

A modo de respuesta hacia Trump durante la conferencia, Putin le dijo en inglés que se reunieran "la próxima vez en Moscú" y reiteró su esperanza en que el "entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania".

"Qué interesante. No sé. Me van a criticar un poco, pero creo que podría suceder. Muchas gracias, Vladimir", respondió Trump a la invitación del mandatario ruso y agregó que le costaría trabajo "convencer a algunos".

Asimismo, Putin elogió la administración de Trump al mencionar que "el conflicto (entre Rusia y Ucrania) no habría sucedido si Trump fuera presidente", estableciendo que no habría atacado Ucrania si hubiese sido el magnate republicano quien habitara la Casa Blanca en 2022.

El presidente ruso consideró que Ucrania y sus aliados europeos no deberían interponerse a la paz, pues espera que "Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores".

Finalmente, la rueda de prensa en Alaska terminó sin que ninguno de los dos mandatarios respondiera a las preguntas de los periodistas.

Aunque los comunicadores apostados en el recinto insistieron, el presidente estadounidense dio un apretón de manos a Putin y dio por concluida la conferencia de prensa.

Imágenes tras bambalinas que circulan en redes sociales, por demás, mostraron a los dos mandatarios conversando en privado y con buen ánimo tras el encuentro en Alaska, por lo que se espera un nuevo encuentro que dé continuidad a las negociaciones.