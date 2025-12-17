NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Rusia

Putin lanza amenaza a Ucrania y dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en ese país

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto de AFP
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto de AFP
Putin se pronunció después de que Ucrania elogiara los "progresos" logrados en la cuestión de las futuras garantías de seguridad para Kiev.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de los territorios que reivindica como propios, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto.

"Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda", dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

"Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió.

Sus comentarios de línea dura se producen después de que Ucrania elogiara el lunes los "progresos" logrados en la cuestión de las futuras garantías de seguridad para Kiev, tras dos días de conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Berlín.

Sin embargo, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, persisten las diferencias sobre qué territorios tendría que ceder Ucrania a Rusia.

o

La propuesta inicial de Washington, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, habría supuesto la retirada de Kiev de su región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El contenido actual del plan revisado sigue sin estar claro. El miércoles por la mañana, el Kremlin declaró que Rusia estaba esperando información de Estados Unidos sobre el resultado de las conversaciones en Berlín.

"Esperamos que, tan pronto como estén listas, nuestros homólogos estadounidenses nos informen de los resultados de su trabajo con los ucranianos y los europeos", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener control militar total sobre todas ellas.

Temas relacionados:

Rusia

Ucrania

Guerra

Kiev

Putin

Volodímir Zelenski

Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Stranger Things - AFP
Stranger Things

Estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’ hizo colapsar el servicio en directo de Netflix

John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

Volcán | Foto referencia: Canva
Etiopía

Expertos reportaron que un volcán en Etiopía entró en erupción por primera vez en 12.000 años

Foto de referencia de visas (Canva)
Estados Unidos

Estados Unidos planea exigir historial de redes sociales a turistas exentos de visa

Restricciones

Estados Unidos reitera que alerta de viaje a Venezuela está en nivel 4

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre