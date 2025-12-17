Putin lanza amenaza a Ucrania y dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en ese país

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de los territorios que reivindica como propios, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto.

"Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda", dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

"Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió.

Sus comentarios de línea dura se producen después de que Ucrania elogiara el lunes los "progresos" logrados en la cuestión de las futuras garantías de seguridad para Kiev, tras dos días de conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Berlín.

Sin embargo, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, persisten las diferencias sobre qué territorios tendría que ceder Ucrania a Rusia.

La propuesta inicial de Washington, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, habría supuesto la retirada de Kiev de su región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El contenido actual del plan revisado sigue sin estar claro. El miércoles por la mañana, el Kremlin declaró que Rusia estaba esperando información de Estados Unidos sobre el resultado de las conversaciones en Berlín.

"Esperamos que, tan pronto como estén listas, nuestros homólogos estadounidenses nos informen de los resultados de su trabajo con los ucranianos y los europeos", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener control militar total sobre todas ellas.