NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Qué es Delta Force, la fuerza de élite de EE. UU. que persiguió a Pablo Escobar, Sadam Husein, Manuel Noriega y ahora capturó a Nicolás Maduro

enero 3, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Foto de referencia de unidad Delta Force | AFP
Foto de referencia de unidad Delta Force | AFP
La Delta Force (1st SFOD-D) es una de las unidades especiales más secretas y capaces del Ejército de EE. UU.

El gobierno de Donald Trump hace unas horas capturó al dictador Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Rodríguez. Ahora, de acuerdo con la confirmación de Trump y funcionarios americanos a la cadena CBS News, la operación militar fue realizada por el grupo Delta Force.

o

Oficialmente conocida como 1st Special Forces Operational Detachmente – Delta (1st SFOD-D), es una unidad de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos que operan bajo el mando del Joint Special Operations Command (JSOC) enfocado en las misiones más complejas, secretas y peligrosas asignadas por el gobierno estadounidense, según archivos de Delta Force.

La unidad fue fundada a finales de la década de 1970 por el coronel Charles Beckwith, un veterano del ejécito motivado por su experiencia con el Special Air Service (SAS) británico, quien impulsó la creación de una fuerza dedicada específicamente al contraterrorismo y rescate de rehenes en respuesta al auge de incidentes territoriales globales.

Una de las primeras misiones de la unidad fue la Operación Garra de águila, la extracción de la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1980, aunque en esa ocasión no tuvieron éxito, sin embargo, fue inspiración para que fuera llevada al cine por varios directores, Según The Washigton Post.

Delta Force forma parte de las unidades conocidas como “Tier One” o de Misión Especial, junto a otros grupos élite como SEAL Team 6 (DEVGRU); su principal misión es enfrentar amenazas que requieren rapidez, precisión y secreto absoluto.

Según informes de Delta Force entre sus capacidades se encuentran:

  • Contraterrorismo: neutralización de células terroristas y prevención de ataques.
  • Rescate de rehenes: operaciones encubiertas para liberar cautivos en entornos de alto riesgo.
  • Acciones directas contra objetivos de alto valor: incursiones quirúrgicas para capturar o eliminar personas o instalaciones estratégicas.
  • Reconocimiento especial y vigilancia encubierta en territorios hostiles.

Asimismo, el proceso de selección de sus miembros es extremadamente riguroso, solo una pequeña fracción de aspirantes entre el 5% y el 10% de quienes participan completan los entrenamientos especializados que incluyen combate cercano, infiltración, exfiltración y operaciones de alto impacto.

Misiones históricas

Captura de Manuel Noriega, Panamá, 1990. Delta Force representó un papel clave a la captura del dictador panameño, según registros del Departamento de Defensa de EE.UU. y del National Archives.

Acciones en Irak: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la unidad estuvo involucrada en operaciones contra altos mandos terroristas y en combate en Afganistán e Irak bajo el conflicto Contra Al Qaeda y el Estado Islámico.

Batalla de Mogadisco, 1993. Delta Force participó en una sangrienta misión en Somalia, que inspiró la película Black Hawk derribado.

o

Operaciones antinarcótico en América Latina: Delta Force apoyo la localización del narcotraficante Pablo Escobar y en la captura de Noriega, que tuvieron grandes implicaciones estratégicas para Estados Unidos.

Finalmente, la reciente acción histórica, la “Operación Resolución Absoluta” que había sido planificada durante meses y detallada en los últimos cuatro días, un procedimiento “discreto, preciso, que se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero y fue la culminación de meses de planificación y ensayos”, explicó en una rueda de prensa Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Donald Trump

Fuerzas Militares

Régimen de Maduro

Narcotráfico

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Nicolás Maduro llega a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
Portaviones

Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Gustavo Tovar

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Nicolás Maduro llega a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
Portaviones

Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Gustavo Tovar

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Trata de personas - Foto de referencia: Canva
Trata de personas

Capturan a "Yaneidis": Engañaba a jovencitas en Margarita para prostituirlas en Trinidad

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Ataque en La Carlota - Foto Juan Barreto - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Sargento que huyó tras la incursión de EE.UU. en Fuerte Tiuna: "Once helicópteros aterrizaron y las grandes unidades fueron atacadas"

Roberto Carlos | Foto: AFP
Cantante

Cantante Roberto Carlos sufrió un accidente cuando conducía automóvil del mismo tipo al mencionado en su canción ‘Mi cacharrito’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre