Qué es Delta Force, la fuerza de élite de EE. UU. que persiguió a Pablo Escobar, Sadam Husein, Manuel Noriega y ahora capturó a Nicolás Maduro

El gobierno de Donald Trump hace unas horas capturó al dictador Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Rodríguez. Ahora, de acuerdo con la confirmación de Trump y funcionarios americanos a la cadena CBS News, la operación militar fue realizada por el grupo Delta Force.

Oficialmente conocida como 1st Special Forces Operational Detachmente – Delta (1st SFOD-D), es una unidad de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos que operan bajo el mando del Joint Special Operations Command (JSOC) enfocado en las misiones más complejas, secretas y peligrosas asignadas por el gobierno estadounidense, según archivos de Delta Force.

La unidad fue fundada a finales de la década de 1970 por el coronel Charles Beckwith, un veterano del ejécito motivado por su experiencia con el Special Air Service (SAS) británico, quien impulsó la creación de una fuerza dedicada específicamente al contraterrorismo y rescate de rehenes en respuesta al auge de incidentes territoriales globales.

Una de las primeras misiones de la unidad fue la Operación Garra de águila, la extracción de la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1980, aunque en esa ocasión no tuvieron éxito, sin embargo, fue inspiración para que fuera llevada al cine por varios directores, Según The Washigton Post.

Delta Force forma parte de las unidades conocidas como “Tier One” o de Misión Especial, junto a otros grupos élite como SEAL Team 6 (DEVGRU); su principal misión es enfrentar amenazas que requieren rapidez, precisión y secreto absoluto.

Según informes de Delta Force entre sus capacidades se encuentran:

Contraterrorismo : neutralización de células terroristas y prevención de ataques.

: neutralización de células terroristas y prevención de ataques. Rescate de rehenes : operaciones encubiertas para liberar cautivos en entornos de alto riesgo.

: operaciones encubiertas para liberar cautivos en entornos de alto riesgo. Acciones directas contra objetivos de alto valor : incursiones quirúrgicas para capturar o eliminar personas o instalaciones estratégicas.

: incursiones quirúrgicas para capturar o eliminar personas o instalaciones estratégicas. Reconocimiento especial y vigilancia encubierta en territorios hostiles.

Asimismo, el proceso de selección de sus miembros es extremadamente riguroso, solo una pequeña fracción de aspirantes entre el 5% y el 10% de quienes participan completan los entrenamientos especializados que incluyen combate cercano, infiltración, exfiltración y operaciones de alto impacto.

Misiones históricas

Captura de Manuel Noriega, Panamá, 1990. Delta Force representó un papel clave a la captura del dictador panameño, según registros del Departamento de Defensa de EE.UU. y del National Archives.

Acciones en Irak: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la unidad estuvo involucrada en operaciones contra altos mandos terroristas y en combate en Afganistán e Irak bajo el conflicto Contra Al Qaeda y el Estado Islámico.

Batalla de Mogadisco, 1993. Delta Force participó en una sangrienta misión en Somalia, que inspiró la película Black Hawk derribado.

Operaciones antinarcótico en América Latina: Delta Force apoyo la localización del narcotraficante Pablo Escobar y en la captura de Noriega, que tuvieron grandes implicaciones estratégicas para Estados Unidos.

Finalmente, la reciente acción histórica, la “Operación Resolución Absoluta” que había sido planificada durante meses y detallada en los últimos cuatro días, un procedimiento “discreto, preciso, que se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero y fue la culminación de meses de planificación y ensayos”, explicó en una rueda de prensa Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.