Régimen madurista acusa a EE. UU. de crear con IA el video sobre el ataque a una embarcación que partió de Venezuela cargada de drogas

El régimen que controla Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video sobre el ataque a una embarcación cargada de drogas que partió de Venezuela.

Fue Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones de la dictadura venezolana, quien habló del tema en cuestión a través de Telegram.

“Parece que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sigue mintiéndole a su presidente (Donald Trump), luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un video con IA”, mencionó Ñáñez.

En el mensaje del colaborador del régimen también se lee: “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”.

Las declaraciones del funcionario chavista responden al audiovisual revelado por Trump en el que se ve a un barco siendo destruido por las fuerzas armadas de la unión americana.

En esa línea, el mandatario norteamericano precisó en su plataforma digital, Truth Social, que se llevó a cabo una contundente ofensiva contra narcoterroristas del Tren de Aragua.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó Trump.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", continuó.

Antes de finalizar con el anuncio, el jefe de Estado detalló que “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

“El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!", añadió.

La tensión entre Washington y Caracas va en aumento. Para apaciguar el asunto y ganar 'oxígeno', Nicolás Maduro apela al cambio de postura de Trump.