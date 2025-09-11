¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

El asesinato del activista político y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, ha conmocionado a la sociedad estadounidense y a los sectores de todas las orillas políticas.

Este jueves, el FBI reveló fotografías del presunto asesino del líder juvenil conservador, quien perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el cuello mientras se encontraba dando un discurso.

Sabrina Bacal, politóloga, periodista, analista política y columnista del diario La Prensa, y Yoly Cuello, periodista de Actualidad Media Group, hablaron en el programa Club de Prensa sobre el asesinato.

“Hay información de que dentro de las municiones que habría utilizado el asesino habría mensajes que tienen consignas ideológicas”, mencionó Bacal.

La periodista precisó que lo que sepa de la investigación, no obstante, “hay que manejarlo con mucho cuidado, pero entender que esto se trató de un asesinato político, que marca un antes y después en términos de campus universitarios y en la escalada de la violencia política en Estados Unidos en las últimas décadas”.

Cuello, a su vez, mencionó que en Estados Unidos existe una división que se ha exacerbado en los últimos tiempos.

Además, sobre la investigación, afirmó que “las autoridades dieron un poco más de detalles”. “Tienen el rifle y en efecto confirmaron que en los cascos que encontraron parecen que había unos mensajes ideológicos que están analizando”, indicó.