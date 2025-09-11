FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Este jueves, el FBI reveló fotografías del presunto asesino del líder juvenil conservador estadounidense Charlie Kirk, quien perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el cuello.

Las autoridades que están frente al caso dijeron este jueves que ya tienen en su poder imágenes de video del sospechoso y también recuperaron un rifle "de alta potencia".

Kirk, una superestrella de 31 años de la derecha republicana a quien se le atribuye haber ayudado a Donald Trump a regresar a la presidencia el año pasado, recibió un disparo mientras hablaba ante una gran multitud en la Universidad del Valle de Utah el miércoles.

El asesinato, descrito por el FBI como un "evento selectivo", tiene como protagonista a un enigmático sujeto que vestía de negro a la hora del ataque y que sigue prófugo tras haber escapado al bosque.

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo, y aún no estamos seguros de qué tan lejos ha llegado, pero haremos lo mejor que podamos", dijo el agente especial del FBI, Robert Bohls, en una conferencia de prensa.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", escribió la sección del FBI en Salt Lake City.

En la fotografía se ve a un hombre de contextura delgada, vestido de negro con una camiseta que lleva un pequeño estampado en el pecho, gorra negra y gafas oscuras.