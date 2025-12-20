NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Caso Jeffrey Epstein

¿Qué repercusiones traen las nuevas revelaciones en los archivos de Jeffrey Epstein?

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El periodista Galo Arellano dijo en NTN24 que los documentos divulgados no corresponden a la cantidad de material que la ley ordenaba revelar.

El departamento de justicia de Estados Unidos publicó un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, cediendo a la presión de los legisladores que forzaron su divulgación mediante una nueva ley.

En las nuevas imágenes conocidas aparecen personalidades como el expresidente Bill Clinton, el líder de los Rolling Stones Mick Jagger, los cantantes Michael Jackson y Diana Ross, así como los empresarios Bill Gates y Richard Branson.

o

La publicación se produce tras meses de disputas políticas en medio de la rebelión de algunos de los partidarios acérrimos del presidente Donald Trump ante la reticencia de su administración a hacer públicos todos los registros relacionados con las investigaciones.

El periodista Galo Arellano se conectó de manera virtual al programa La Tarde de NTN24 para hablar sobre este tema, sus detalles e implicaciones.

"Las repercusiones pueden ser realmente terribles, pero para Pam Bondi porque, o son extremadamente negligentes, o quieren encubrir", aseguró Arellano.

El periodista, al igual que familiares de las víctimas de Epstein, considera que los documentos divulgados no corresponden a la cantidad de material que se esperaba fuera revelado.

"No cumplieron con la ley porque no revelaron todo el contenido de los archivos de Epstein como se les obligaba por ley, es decir, apenas revelaron el 10%. De este 10%, un 5% ya existía y se conocía, y dentro de este 10%, buscar entre tantas páginas está resultando una misión imposible porque parece que todo está hecho intencionadamente con ese propósito", expresó.

o

Para Arellano, este tipo de "negligencias" y el "no cumplir con estas leyes específicas" podría incurrir incluso en un "crimen" que, de acuerdo con lo que explicó, podría "seguirles luego de la era Trump".

Temas relacionados:

Caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein

Pam Bondi

Departamento de Justicia

Documentos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué repercusiones traen las nuevas revelaciones en los archivos de Jeffrey Epstein?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Ataque a precandidato peruano
Perú

Perú planteó drástica medida para los candidatos presidenciales en medio de la creciente inseguridad

María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, gran parte del centro y este de Estados Unidos experimentará temperaturas por debajo de lo normal - Foto AFP
Clima

Tres fenómenos se combinarán y podrían originar un Acción de Gracias gélido en el centro y este de Estados Unidos

Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Lebron James, jugador de la NBA (AFP)
LeBron James

¿El fin de una era? A LeBron James se le acabó una racha "imposible" de más de 1.200 partidos

Ataque a precandidato peruano
Perú

Perú planteó drástica medida para los candidatos presidenciales en medio de la creciente inseguridad

Atletas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 - Foto: EFE
Juegos

¡Imparables! Colombia y Venezuela siguen comandando la tabla del medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre