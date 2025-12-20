¿Qué repercusiones traen las nuevas revelaciones en los archivos de Jeffrey Epstein?

El departamento de justicia de Estados Unidos publicó un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, cediendo a la presión de los legisladores que forzaron su divulgación mediante una nueva ley.

En las nuevas imágenes conocidas aparecen personalidades como el expresidente Bill Clinton, el líder de los Rolling Stones Mick Jagger, los cantantes Michael Jackson y Diana Ross, así como los empresarios Bill Gates y Richard Branson.

La publicación se produce tras meses de disputas políticas en medio de la rebelión de algunos de los partidarios acérrimos del presidente Donald Trump ante la reticencia de su administración a hacer públicos todos los registros relacionados con las investigaciones.

El periodista Galo Arellano se conectó de manera virtual al programa La Tarde de NTN24 para hablar sobre este tema, sus detalles e implicaciones.

"Las repercusiones pueden ser realmente terribles, pero para Pam Bondi porque, o son extremadamente negligentes, o quieren encubrir", aseguró Arellano.

El periodista, al igual que familiares de las víctimas de Epstein, considera que los documentos divulgados no corresponden a la cantidad de material que se esperaba fuera revelado.

"No cumplieron con la ley porque no revelaron todo el contenido de los archivos de Epstein como se les obligaba por ley, es decir, apenas revelaron el 10%. De este 10%, un 5% ya existía y se conocía, y dentro de este 10%, buscar entre tantas páginas está resultando una misión imposible porque parece que todo está hecho intencionadamente con ese propósito", expresó.

Para Arellano, este tipo de "negligencias" y el "no cumplir con estas leyes específicas" podría incurrir incluso en un "crimen" que, de acuerdo con lo que explicó, podría "seguirles luego de la era Trump".