NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Ángulo abre el debate sobre el futuro de la ciudad bajo la administración de Mamdani.

Nueva York votó por diversidad y renovación. Los resultados de las recientes elecciones fueron sorpresivos: un musulmán estará al frente de la ciudad más capitalista y una de las más grandes de Estados Unidos.

Zohran Mamdani será el próximo alcalde de la Gran Manzana, una figura que rompe moldes y despierta debate.

De 38 años, Mamdani es musulmán, se considera socialista y ya es uno de los principales contendientes de Donald Trump y su administración.

¿Qué rumbo tomará Nueva York desde hoy?

Ángulo abre el debate sobre el futuro de la ciudad bajo la administración de Mamdani.

Temas relacionados:

Zohran Mamdani

Alcalde de Nueva York

Nueva York

New York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Papa León XIV sobre la tensa situación de EE. UU. y Venezuela - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump amenaza con llevar a cabo una intervención militar en Nigeria por "permitir el asesinato de cristianos"

Gato negro | Foto referencia: Canva
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia - Foto EFE
España

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia: la Aemet mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump amenaza con llevar a cabo una intervención militar en Nigeria por "permitir el asesinato de cristianos"

Gato negro | Foto referencia: Canva
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

Sacerdote arrestado en España - Foto por Canva
Rehenes

Sacerdote tomó de rehenes a una joven y su familia en Cojedes por aparente motivo pasional

Satélites Starlink | Foto: Don Pettit_NASA
Satélites

Astronauta grabó el paso de los satélites de Starlink pertenecientes a Elon Musk: “Son tan brillantes como Júpiter”

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia - Foto EFE
España

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia: la Aemet mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Capturas de videos subidos por Trump sobre ataques en aguas del Caribe - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Ataques estadounidenses a "narcolanchas" en aguas del Caribe son calificados como "ejecuciones extrajudiciales" por parte de la ONU

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda