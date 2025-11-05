Zohran Mamdani
¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?
Ángulo abre el debate sobre el futuro de la ciudad bajo la administración de Mamdani.
Nueva York votó por diversidad y renovación. Los resultados de las recientes elecciones fueron sorpresivos: un musulmán estará al frente de la ciudad más capitalista y una de las más grandes de Estados Unidos.
Zohran Mamdani será el próximo alcalde de la Gran Manzana, una figura que rompe moldes y despierta debate.
De 38 años, Mamdani es musulmán, se considera socialista y ya es uno de los principales contendientes de Donald Trump y su administración.
¿Qué rumbo tomará Nueva York desde hoy?
