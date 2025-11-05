¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Nueva York votó por diversidad y renovación. Los resultados de las recientes elecciones fueron sorpresivos: un musulmán estará al frente de la ciudad más capitalista y una de las más grandes de Estados Unidos.

Zohran Mamdani será el próximo alcalde de la Gran Manzana, una figura que rompe moldes y despierta debate.

De 38 años, Mamdani es musulmán, se considera socialista y ya es uno de los principales contendientes de Donald Trump y su administración.

¿Qué rumbo tomará Nueva York desde hoy?

Ángulo abre el debate sobre el futuro de la ciudad bajo la administración de Mamdani.