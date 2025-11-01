¿Qué tan cierto es que Estados Unidos no realizará operaciones militares en Venezuela?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, eludió confirmar o negar una posible acción militar en Venezuela, desde Malasia, que acoge la cumbre de naciones del sudeste asiático. “No compartiremos ningún detalle operativo”, aseveró.

Sus declaraciones llegan en medio de una creciente expectativa ante un posible movimiento estratégico contra el régimen de Nicolás Maduro, al que responsabiliza Washington por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Anteriormente, el presidente Donald Trump dijo que no está considerando un ataque dentro de Venezuela, así lo aseguró tras ser consultado por la prensa tras un reporte del Wall Street Journal que menciona la identificación por parte del gobierno de objetivos en territorio venezolano, como instalaciones militares, supuestamente usadas para el contrabando de drogas.

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia del ejército, se conectó en La Tarde de NTN24 y aseveró que Estados Unidos con lo que está haciendo está mostrando la “máxima expresión de poder”, que podría emplear si es necesario para lograr los objetivos.

“Lo que está sucediendo es que cuando los medios les preguntan sobre un ataque al presidente o cualquier otro oficial del gobierno, obviamente le van a decir que no (…) No puedo decir que vaya haber ataques inminentes, pero si el presidente de Estados Unidos designa una fuerza de tarea para contrarrestar una amenaza a la talla del Cartel de los Soles y vemos que se mueve uno de los portaviones más grandes en el Caribe, esa es la máxima expresión de poder y nosotros nos quedamos con la idea de que si en cualquier momento tiene que usar cualquier recurso para llevar adelante cualquier tipo de operación para eliminar cualquier tipo de amenazas, tiene con qué”, señaló el invitado.