NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Intervención militar en Venezuela

¿Qué tan cierto es que Estados Unidos no realizará operaciones militares en Venezuela?

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
El exoficial Jesús Daniel Romero aseguró en NTN24 que Estados Unidos con lo que está haciendo está mostrando la “máxima expresión de poder”, que podría emplear si es necesario para lograr los objetivos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, eludió confirmar o negar una posible acción militar en Venezuela, desde Malasia, que acoge la cumbre de naciones del sudeste asiático. “No compartiremos ningún detalle operativo”, aseveró.

Sus declaraciones llegan en medio de una creciente expectativa ante un posible movimiento estratégico contra el régimen de Nicolás Maduro, al que responsabiliza Washington por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

o

Anteriormente, el presidente Donald Trump dijo que no está considerando un ataque dentro de Venezuela, así lo aseguró tras ser consultado por la prensa tras un reporte del Wall Street Journal que menciona la identificación por parte del gobierno de objetivos en territorio venezolano, como instalaciones militares, supuestamente usadas para el contrabando de drogas.

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia del ejército, se conectó en La Tarde de NTN24 y aseveró que Estados Unidos con lo que está haciendo está mostrando la “máxima expresión de poder”, que podría emplear si es necesario para lograr los objetivos.

“Lo que está sucediendo es que cuando los medios les preguntan sobre un ataque al presidente o cualquier otro oficial del gobierno, obviamente le van a decir que no (…) No puedo decir que vaya haber ataques inminentes, pero si el presidente de Estados Unidos designa una fuerza de tarea para contrarrestar una amenaza a la talla del Cartel de los Soles y vemos que se mueve uno de los portaviones más grandes en el Caribe, esa es la máxima expresión de poder y nosotros nos quedamos con la idea de que si en cualquier momento tiene que usar cualquier recurso para llevar adelante cualquier tipo de operación para eliminar cualquier tipo de amenazas, tiene con qué”, señaló el invitado.

Temas relacionados:

Intervención militar en Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué hay detrás del cierre más largo del Gobierno de Estados Unidos en los últimos años?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Maduro pide la nacionalidad a opositores venezolanos por apoyar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Protestas Perú | Foto: EFE
Crisis Perú

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Shirley Radio, uno de los programas más escuchados
Censura en Venezuela

Medios venezolanos censuraron el Nobel de la Paz para María Corina Machado: Régimen vigiló de cerca a las cadenas que sobreviven

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
Mundial 2026

Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Protestas Perú | Foto: EFE
Crisis Perú

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Shirley Radio, uno de los programas más escuchados
Censura en Venezuela

Medios venezolanos censuraron el Nobel de la Paz para María Corina Machado: Régimen vigiló de cerca a las cadenas que sobreviven

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda