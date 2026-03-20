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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

marzo 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
El programa La Noche repasa las acciones de mayor impacto en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen y la feroz respuesta de la tiranía de los ayatolás contra sus vecinos.

Tres semanas completa la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolá en Irán.

Este viernes se cumplen 21 días de una feroz resistencia de la República Islámica con ataques contra sus vecinos en Medio Oriente.

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Pese a la baja del ayatolá Alí Jamenei el 28 de febrero y de gran parte de su cúpula, el régimen no detiene su furia mientras Estados Unidos e Israel endurecen la ofensiva.

El presidente Donald Trump le sigue apostando a operaciones aéreas para desmantelar la estructura de régimen fundamentalista de Teherán.

Aunque el mandatario dijo el jueves que no va a desplegar tropas en territorio iraní, advirtió que pronto el régimen de Irán será totalmente erradicado.

Este viernes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que está prácticamente neutralizada la capacidad de Irán para producir armamento nuclear.

¿Cuáles han sido las últimas acciones de impacto en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán?

El 13 de marzo la fuerza aérea de Estados Unidos realizó un bombardeo masivo sobre la isla de Kharg en el Golfo Pérsico, considerada el corazón del petróleo iraní, pues de allí sale el 90% de las exportaciones de crudo del país. Según Washington, el ataque destruyó por completo todos los objetivos militares en la isla.

En la última semana, infraestructuras del régimen en el este, oeste y centro de Irán han sido golpeadas con una oleada de al menos 400 ataques aéreos.

En Teherán, la capital, uno de los recientes blancos fue el Instituto de Investigación Espacial, además, en la zona industrial de Isfahán y Shahrud fue destruido un sistema de defensa aérea móvil.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron además la destrucción de una ciudadela subterránea crítica utilizada para la fabricación y el almacenamiento de misiles balísticos en Shiraz, en el suroeste del país.

Las FDI atacaron también por primera vez en el norte Irán diversos objetivos navales iraníes en el Mar Caspio y el puerto Bandar-e Anzali: una corbeta, cuatro barcos lanzamisiles y varios buques auxiliares y de guardia quedaron destruidos.

El pasado miércoles, Israel bombardeó la infraestructura del yacimiento de South Pars, el yacimiento de gas natural más grande del mundo y cuya sección de la parte norte está bajo jurisdicción de Catar.

A propósito de esta última operación de Israel, el presidente Trump aseguró el jueves que ni Estados Unidos ni Catar estuvieron involucrados.

Para Arash Dashti Tamrin, activista de derechos humanos, en el exilio hace más de una década, quien lidera la ONG 'Todo Por Irán', no es una sorpresa la manera en que el régimen iraní resiste.

"Ellos para estar al mando del poder, hacen de todo (…) van a asesinar si hace falta a 93 millones de los iraníes que están ahí", dijo Dashti en La Noche de NTN24.

Ignacio Montes de Oca, reconocido periodista, escritor y analista internacional, por su parte, cree que el régimen de Irán, al saber que no tiene capacidad militar para responder a la Operación Furia Épica, ha optado por "causar el mayor daño posible al entorno" y por "mantener una mínima capacidad, pero muy numerosa" de drones lanzadores.

"Lo que está haciendo Irán es decir 'como yo sé que no puedo ganar esta guerra voy a hacer que dure tanto que mis adversarios tengan que pensar hasta qué punto quieran llegar'", expuso de Oca en La Noche de NTN24 y agregó que "no hay que tomar a la ligera a Irán" porque "se han preparado durante muchísimos años".

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Munir Cárdenas, analista y creador de contenido digital, considera que lo que está pasando en Irán es una situación similar a la de "un animal acorralado".

"Estamos viendo a un régimen dictatorial que presumía de su gran poder armamentista" hasta que llegó "el gran poder de" Estados Unidos con la ofensiva ordenada por Donald Trump, acotó Cárdenas.

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