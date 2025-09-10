"Quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente": exconsejero presidencial sobre posible descertificación de EE. UU. a Colombia en la lucha antidrogas

Una delegación de las Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia llegó a Washington para abordar el riesgo de una posible descertificación en la lucha antidrogas.

Para hablar sobre este tema, Emilio Archila, exconsejero presidencial de Colombia y docente e investigador de la Universidad Externado, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Archila aseguró en la entrevista que el aumento de la cifra en los cultivos de coca en Colombia no es lo único grave sino lo que implica ese incremento “para la sociedad colombiana”.

“El narcotráfico es el peor flagelo que tenemos los colombianos. Es la fuente de las violencias más horribles que uno puede imaginarse, es la fuente de la degradación moral”, agregó Archila en la entrevista.

El exconsejero presidencial afirmó que “no estamos trabajado con Estados Unidos y Europa para que de esos países dejen de llegarnos los precursores químicos que llegan a Colombia y llegan a las zonas más afectadas por violencia”.

Y que “no estamos exigiéndole a los países consumidores que ataquen el lavado de activos y hemos debilitado el trabajo de lavado de activos aquí”. Por lo que considera que Colombia está “en el peor momento de como enfrentar este flagelo tan terrible que es el narcotráfico”.

Además, consideró que si Estados Unidos le quita a Colombia la certificación de la lucha antidrogas “quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente para combatir este flagelo”.