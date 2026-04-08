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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Petróleo

Precio del petróleo cae y las bolsas se disparan tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
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Los mercados bursátiles se dispararon, con los principales índices europeos registrando ganancias de entre el tres y el cinco por ciento en las operaciones de mediodía.

Este miércoles los precios del petróleo y el gas se desplomaron, las bolsas de valores se dispararon y el dólar retrocedió tras el anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán que incluye la esperada reapertura del estrecho de Ormuz.

"Se trata de un giro radical del mercado", declaró Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB Traders, después de que los precios del petróleo cayeran alrededor de un 15 por ciento, hasta situarse por debajo de los 100 dólares el barril.

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"Hay mucha esperanza en el mercado... de que este acuerdo (de alto el fuego) permita principalmente el flujo de mercancías a través del estrecho de Ormuz", agregó.

Por su parte, los precios del gas en Europa abrieron con una caída del 20% tras conocerse la noticia de la tregua que siguió a un conflicto que duró más de un mes.

A su vez, los mercados bursátiles se dispararon, con los principales índices europeos registrando ganancias de entre el tres y el cinco por ciento en las operaciones de mediodía.

El dólar, una inversión refugio en tiempos de turbulencia en los mercados, se depreció frente al euro, el yen y la libra esterlina a medida que los inversores volvían a optar por activos de mayor riesgo.

"Prevemos que la volatilidad se mantendrá alta en los próximos días, a medida que los inversores analicen detenidamente tanto los detalles de las negociaciones como los datos de tráfico marítimo", declaró Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado de la firma global de servicios financieros Ebury.

En medio de esto, dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que el régimen de Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco del acuerdo con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

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El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó considerablemente desde el estallido de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a las cifras de circulación por la zona antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

En un mensaje en X, la empresa señaló que el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, franquearon el estrecho a la 1:59 a.m. y a las 3:44 a.m. hora del este, respectivamente.

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