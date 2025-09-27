NTN24
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
La decisión de YouTube coincide con las actuales tensiones con Estados Unidos, cuyo Gobierno asegura que Maduro lidera una organización narcotraficante denominada como el Cartel de los Soles.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Maduro, arremetió en las últimas horas contra la plataforma de video estadounidense YouTube por el cierre de su canal oficial.

Youtube era uno de los principales medios empleados por Maduro, que tenía 233.000 suscriptores

o

"Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por Youtube, quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas", dijo el mandatario durante una cadena obligatoria de radio y televisión, rodeado del alto mando militar.

“Mientras más censura, más llega el mensaje”, añadió Maduro. “Sigan con la censura imbéciles imperialistas de YouTube, los felicito a los que tomaron la decisión, bono de productividad por imbéciles, a toditos ¡Empleado del mes!”, expresó Maduro de manera irónica.

La decisión de YouTube coincide con las actuales tensiones con Estados Unidos, cuyo Gobierno asegura que Maduro lidera una organización narcotraficante denominada como el Cartel de los Soles.

Al dictador, además, YouTube le suspendió la cuenta del principal canal oficialista del país, Venezolana de Televisión, en 2020.

Posteriormente, en agosto de 2024, Google cerró el canal del programa de televisión del aliado chavista de Maduro, Diosdado Cabello poco después de enviarle una placa por alcanzar 100.000 suscriptores.

o

Cabe recordar, que el año pasado, Maduro también denunció que la red social TikTok bloqueó sus transmisiones en vivo en medio de la crisis desatada por las protestas contra su reelección. Ese mismo año ordenó la suspensión de X en Venezuela.

Antes, en 2021, la cuenta de Facebook del presidente venezolano fue bloqueada durante un mes tras promocionar un medicamento contra el covid-19.

En agosto de 2024, tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos, más de 200 heridos y al menos 2.400 detenidos, Maduro desinstaló WhatsApp de su celular. Entonces llamó a migrar a Telegram y la aplicación china WeChat.

Sin embargo, WhatsApp no está prohibida ni bloqueada en Venezuela.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

YouTube

Google

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no tiene garantía de exilio, Maduro no va a dejar el poder": Héctor Schamis sobre posible negociación entre EE.UU. y Maduro como platea Grenell

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial | Foto EFE
Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

Tendido eléctrico en Venezuela - Foto AFP
Apagones Venezuela

Régimen de Maduro denuncia un nuevo ataque al sistema eléctrico que buscaría un apagón nacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Mourinho, entrenador portugués - Foto: EFE
José Mourinho

Mourinho está muy cerca de ser el nuevo entrenador de equipo donde juega una de las figuras de la selección Colombia

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial | Foto EFE
Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

Tendido eléctrico en Venezuela - Foto AFP
Apagones Venezuela

Régimen de Maduro denuncia un nuevo ataque al sistema eléctrico que buscaría un apagón nacional

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura de Maduro

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Futsal | Foto referencia: Canva
Futsal

Conmoción en el mundo del futsal: portero falleció tras atajar un penal en un torneo local al noreste de Brasil

Dos selecciones sudamericanas se juegan por el cupo a repechaje - Fotos: AFP
Eliminatorias Sudamericanas

Estos han sido los resultados de los partidos Bolivia vs Brasil, y Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda