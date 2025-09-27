"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Nicolás Maduro, líder del régimen de Maduro, arremetió en las últimas horas contra la plataforma de video estadounidense YouTube por el cierre de su canal oficial.

Youtube era uno de los principales medios empleados por Maduro, que tenía 233.000 suscriptores

"Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por Youtube, quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas", dijo el mandatario durante una cadena obligatoria de radio y televisión, rodeado del alto mando militar.

“Mientras más censura, más llega el mensaje”, añadió Maduro. “Sigan con la censura imbéciles imperialistas de YouTube, los felicito a los que tomaron la decisión, bono de productividad por imbéciles, a toditos ¡Empleado del mes!”, expresó Maduro de manera irónica.

La decisión de YouTube coincide con las actuales tensiones con Estados Unidos, cuyo Gobierno asegura que Maduro lidera una organización narcotraficante denominada como el Cartel de los Soles.

Al dictador, además, YouTube le suspendió la cuenta del principal canal oficialista del país, Venezolana de Televisión, en 2020.

Posteriormente, en agosto de 2024, Google cerró el canal del programa de televisión del aliado chavista de Maduro, Diosdado Cabello poco después de enviarle una placa por alcanzar 100.000 suscriptores.

Cabe recordar, que el año pasado, Maduro también denunció que la red social TikTok bloqueó sus transmisiones en vivo en medio de la crisis desatada por las protestas contra su reelección. Ese mismo año ordenó la suspensión de X en Venezuela.

Antes, en 2021, la cuenta de Facebook del presidente venezolano fue bloqueada durante un mes tras promocionar un medicamento contra el covid-19.

En agosto de 2024, tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos, más de 200 heridos y al menos 2.400 detenidos, Maduro desinstaló WhatsApp de su celular. Entonces llamó a migrar a Telegram y la aplicación china WeChat.

Sin embargo, WhatsApp no está prohibida ni bloqueada en Venezuela.