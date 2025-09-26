Maduro convoca a simulacro antisísmico bajo un mantra militar: Tomará escuelas y hospitales

Bajo el lema: "fusión perfecta, popular, militar policial, para la paz y la vid, Nicolás Maduro Moros,anunció que el próximo sábado se realizará un Simulacro Nacional de Protección Civil, sobre temblores.

Esto, luego de la seguidilla de sismos que vivió Venezuela entre los días miércoles y jueves, cuando se registraron 10 temblores y al menos 21 réplicas que, sin embargo, no dejaron víctimas fatales.

Según Maduro, la acción que tiene como objetivo preparar al pueblo venezolano ante cualquier catástrofe natural, con la consigna.

Sin embargo añadió que dentro de esta jornada también se estará preparando al pueblo ante cualquier conflicto armado que pudiera suscitarse, por lo que instruyó a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello a comandar las prácticas.

El ejercicio es este sábado 27 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana en adelante, en escuelas y sistema hospitalario y de salud.

Estarán Protección Civil, bomberos, Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB),.