Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump

Nicolás Maduro ofreció a la administración Trump colaborar con la captura de lideres del grupo narcotraficante Tren de Aragua en medio de la presión militar que hay en el Mar Caribe, con el despliegue de fuerzas militares que combaten el tráfico de droga hacía Estados Unidos

De acuerdo con el portal de noticias Bloomberg, Maduro presentó su propuesta al enviado de Estados Unidos Richard Grenell a principio de mes junto con una carta dirigida al presidente Trump en la que solicitó un diálogo directo.

La oferta formaría parte del esfuerzo del régimen por reiniciar las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos en plena tensión creciente por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe combatiendo el tráfico de drogas.

En 2024, el régimen había asegurado que ya habían desmantelado a El Tren de Aragua: “Efectivamente existió, pero los combatimos y los acabamos, el Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico”, dijo Maduro en aquella oportunidad.

Sin embargo, cuando Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos, su administración designo al Tren de Aragua como organización terrorista y que sus tentáculos se habían extendido a países de Latinoamérica como Colombia y Ecuador.

El departamento de Estado los acusa de secuestrar, extorsionar, sobornar y hasta asesinar a agentes estadounidenses.

La administración Trump, además, sostuvo que reciben apoyo del Cartel de los Soles, dirigido por el propio Maduro y otros dirigentes del régimen.